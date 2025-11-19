北捷環狀線、道路同時施工 民怨交通更糟

木柵路二段因捷運施工僅剩二車道，尖峰車流擁擠。（記者董冠怡攝）

道管中心被質疑未協調 市府︰2處工程月底完成 要求落實交維

台北捷運環狀線北環段、南環段皆已動工，最快二〇三一年完工，對交通衝擊將長達六年，加上市府單位各自為政「左右開工」，路段施工期重疊，交通問題更惡化。南環段在木柵路二段施工，原四線道僅剩二車道，相隔三百公尺處，也在施作人行道工程；北環段施工中的北安路，新工處也在更新路面。民眾質疑為何不等捷運完工，再一次性完成沿線人行道與路面更新，同時施作加倍道路負擔也加倍擾民，道管中心未善盡協調功能，形同虛設。

木柵路剩2車道通行 人行道更新也占道

南環段在木柵路二段進行Y03站工程，從九二號至一〇二號架設圍籬，同時削減對向人行道並設臨時人行通道，雙向僅維持各一車道通行，預計二〇二七年七月底完成階段性工程。由於車道縮減，大小車輛混流，平、假日都出現塞車；與捷運工區相距約一至二個路口的木柵路一段三三五巷附近，也在更新人行道鋪面，占用部分道路，干擾人行動線順暢。

大小車輛混流常塞車 行人動線也混亂

北環段的北安路，鄰近文湖線劍南路站、美麗華百貨，敬業二路與敬業三路間的路段將設一座地下車站（Y29），已經開工，但大直街至內湖路一段間的路段，則有新工處利用夜間十點至隔天清晨六點，進行為期兩個月的路面更新；導致約有兩公里長路段，白天捷運施工、晚上道路銑鋪接續的「全天施工」。

北安路白天捷運施作 晚上道路銑鋪

民眾抱怨，施工單位都說會互相溝通，明確劃分責任歸屬，加強跨局處施工時程及交維措施研議協調，避免短期內重複施工，但施工圍籬佔道造成瓶頸，車道縮減轉彎視線變差，尖峰時段更容易回堵，加上行人動線混亂，行走更不安全。質疑是否有必要在捷運施工時，在同一路段施作其他工程，加倍周邊道路負擔。

市府說明，木柵路二段巷道人行道更新、北安路道路銑鋪，先前已排入期程，施作前曾會勘溝通，明確劃分與捷運局的責任歸屬，避免短期內重複施工，兩處工程預計十一月底完成。其中，木柵路二段採潛盾施作，無重複開挖問題及相關施工界面影響；北安路捷運施工影響區段範圍，由捷運局施作。審核施工交通維持計畫的交通局表示，會要求施工廠商落實交維方案。

捷運北環段於北安路施工（右方工區），大直街至內湖路一段的北安路另夜間施作道路更新。（記者董冠怡攝）

