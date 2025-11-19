埔鹽瓦磘社區 廚餘製「堆肥大蛋糕」

堆肥大蛋糕由稻草、落葉、粗糠等乾料與菜葉、果皮、咖啡渣、豆渣等生廚餘層層堆疊，再加入附近馬場提供的馬糞堆成而成。（記者陳冠備攝）

彰化縣埔鹽鄉瓦磘社區推動老人共餐多年，在活動中心旁開闢「樂齡開心農場」，農場原本因土地貧瘠、農作物長不好，社區長輩靈機一動，把每天共餐剩下的生廚餘，混和稻草、馬糞製成一座近半人高的「堆肥大蛋糕」，解決廚餘問題，也讓貧瘠土地重獲生機。

瓦磘村長施易昌表示，農場約百坪，原本希望長輩能一邊耕作、一邊活動筋骨，但過去種植青蔥、地瓜甚至花樹，收成都很差，請來環境教育專家梁秀琴檢視後發現，土地長年未耕，加上早年大量施用除草劑，土壤已貧瘠到難以耕種，須補充大量有機質，才能恢復生機。

由於社區經費有限，買肥料非長久之計，於是在梁秀琴指導下，他們開始自製熱堆肥，長輩將稻草、落葉、粗糠等乾料與菜葉、果皮、咖啡渣、豆渣等濕料層層堆疊，再加入附近馬場提供的馬糞，堆成外型紮實、有如「千層大蛋糕」的天然肥料，發酵一個月後即可使用。

梁秀琴笑說，瓦磘社區的凝聚力讓她印象深刻，這種把廚餘變資源的循環方式，不只環保，也讓社區重新找回與土地共生的智慧。

