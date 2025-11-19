每年2萬 草屯明年發兒童生日禮金

南投草屯鎮公所明年起將發放「兒童生日禮金」每年2萬元。（資料照）

南投草屯鎮討論多時的「兒童生日禮金」，草屯鎮公所昨宣布明年起正式上路，凡設籍鎮內的兒童，每年可申請二萬元生日禮金，並從一歲領到五歲，另外，埔里鎮代會昨也二讀通過「兒童生日禮金」，並將在十九日三讀，一般預料也會通過，可望跟進草屯鎮的育兒福利。

可從1歲領到5歲

草屯鎮公所表示，明年起兒童及其父、母應於兒童年滿一歲至五歲生日前，連續設籍草屯滿一年，且申請時仍在籍、期間未曾遷出，申請人應在兒童一歲至五歲每年生日起六個月內，向公所社會課提出申請。

草屯鎮長簡賜勝表示，兒童生日禮金經主計、財政單位研議，確認可執行無虞，並感謝代表會支持通過預算，減輕草屯育兒家庭的經濟壓力，預計公所每年會多支出六千多萬元經費，該福利是為鼓勵年輕人生育，與明年選舉無關，盼以實際的育兒措施，帶動人口回流與地方繁榮。

埔里鎮公所同樣編列一歲至五歲的兒童生日禮金，代表會昨完成預算及自治條例二讀，今天將進行三讀，屆時若順利通過，明年起兒童每年生日就能領到二萬元，一路領到五歲，此外，明年重陽敬老金也將從二千元增至三千元，若再加上南投縣政府的重陽敬老金一千元，等同明年埔里長輩就可拿到四千元。

