太保市長告市代會主席 公然侮辱

嘉義縣太保市公所規劃普發市民「災後振興金」，但與市代會多數派意見分歧而卡關，前天代表會定期會結束後，市長鄭淑分與主席葉俊男等多位市代在代表會秘書室協商，雙方仍未能達成共識，葉轉身離席時，情緒激動連飆台語四字經與五字經，鄭認為協商未果，葉爆粗口的態度對女性極度不尊重，昨天向警方提告公然侮辱，葉承認爆粗口，但強調對事不對人，並非針對特定人。

災後振興金意見分歧 爆粗口

鄭淑分昨到水上警分局控告葉俊男公然侮辱，鄭說，當日協商她強調若市庫沒有增加財源收入就發放五千元，未來進行大型建設時恐將舉債，目前最多只能發三千元或先發三千元待明年視財務狀況再加發兩千元，提告是希望葉尊重女性，杜絕性別暴力。

葉俊男說，九月即開會討論要普發振興金，公所卻拖到現在還沒發，當日他是走到門外才爆粗口，是針對這件事情在罵，並非朝著鄭淑分罵。

此外，嘉市議會通過決議建議市府加碼普發三千元，昨天議員張秀華質詢質疑市府以「預算法」為由，指稱加碼須向中央請示確認是否合法，但二〇二一年疫情市府主動普發二千元振興金，為何現在要報中央同意？市府主計處長阮鼎元說，市府正向中央溝通，以美國對台提高關稅、丹娜絲風災等情形，需加碼普發來提振經濟強化民生，盼取得合法認定。

