浪犬侵入布袋鹽田 衝擊黑琵棲地

台灣為黑面琵鷺最大的度冬地，嘉義縣布袋鹽田濕地根據最近一次十一月七日的黑琵普查報告共記錄到一八〇二隻，成了「追鳥」攝影人拍攝熱區，但也發現流浪犬侵入水域威脅黑琵等候鳥棲息，保育人士憂心衝擊候鳥棲地，呼籲相關單位設法研議對策。

嘉縣府將對浪犬進行精準捕捉

嘉縣家畜疾病防治所所長林珮如回應說，布袋沿海一帶流浪犬流竄問題嚴重，將持續進行精準捕捉，將危害降到最低，同時也呼籲鄉親不要餵食，勿惡意放生及干擾捕捉作業，共同攜手解決問題。

保育人士憂心威脅黑琵等候鳥

生態觀察家暨攝影師蘇家弘說，他最近在布袋鎮新岑國小北邊台十七線旁賞鳥時，看見四隻流浪犬衝進濕地，追趕黑琵與鷺科水鳥，雖然沒有鳥隻受傷，但候鳥受到驚嚇紛紛飛離覓食區域。

蘇家弘指出，布袋濕地魚蝦豐富，原是黑琵安心覓食棲地，流浪犬闖入濕地疑似要尋覓鳥蛋來吃，過程往往會追逐覓食中的黑琵或其他候鳥，嚴重干擾鳥群，如果不及時因應，恐衝擊當地生態。

根據今年四月出爐的「二〇二五年黑琵全球同步普查」資料顯示，全球黑琵數量達七〇八一隻，首次突破七千大關，台灣記錄到四一六九隻，全球第一，較去年微幅增加卅四隻，數量維持穩定。

高雄市野鳥學會布袋專案經理邱彩綢說，台灣目前已進入黑琵觀賞高峰期，根據十一月七日最新調查統計，光是布袋鹽田濕地即記錄到一八〇二隻，黑琵在七區、九區及十區與其他鷺科鳥族在淺水區覓食畫面壯觀又療癒，歡迎大家來賞鳥。

