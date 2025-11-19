斗六千人上街 支持民生南路建人行道

上千斗六市民走上街到縣議會陳情，支持民生南路建置人行道。（記者黃淑莉攝）

斗六市公所爭取國土署補助，計畫在市區三條道路建置人行道，其中民生南路部分商家反對，上週四拉白布條向縣長陳情，斗六市長林聖爵昨日也率領上千名市民走上街，從公所步行到議會陳情。林聖爵強調，此舉不是與反對者對立，而是柔性陳情，讓大家聽到贊成建置人行道市民的聲音。

斗六公所獲中央核定一億元要在火車站前大同路、成功路、民生南路建置人行道，召開過一次說明會，其中民生南路部分店家擔心商圈衰退，反對設置。林聖爵更發起「還路於民」人行道聲援活動，有上千人到場，有媽媽推著娃娃車帶孩子，有子女推著坐輪椅長輩、有坐輪椅的身障人士，手持「以人為本」、「行人好走商家好賺」等看板、布條。

林聖爵指出，民生南路人行道建置後，汽車停車格由卅一格增加為七十格，機車停車從一九二格增為三百格，還增加四處卸貨區，人行道建置可提升行人滯留率，有助活絡商圈及地方發展，也可讓行人更安全，他堅持做對的事，接下來還有兩場說明會，公所也會與商家及居民做良善溝通。

議長黃凱、縣長張麗善利用議會中場休息空檔接受陳情書，黃凱說，人行道建置是為給行人更安全道路，地方有不同意見，公所會再溝通，帶動斗六市發展；張麗善指出，地方建設推動有時候難免出現不同意見，應以「互相體恤、互相包容」原則溝通，做出雙贏政策。

