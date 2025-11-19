為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南推創意旅遊 體驗漁村日常

    2025/11/19 05:30 記者王姝琇／台南報導
    鹹鹹夢享村讓大、小朋友將廢棄的牡蠣殼DIY成療癒的風鈴。（台南市府提供）

    鹹鹹夢享村讓大、小朋友將廢棄的牡蠣殼DIY成療癒的風鈴。（台南市府提供）

    台南市積極推動地方創生，經發局規劃「農村×社區×青年創意」主題旅遊路線，串聯七股漁村，帶旅客體驗漁村日常與地方創生的實踐成果，深入了解城市背後的人與土地的互動。

    遊程透過在地文創團隊「股份魚鄉」帶領遊客參與「食魚講堂」，透過互動課程認識虱目魚，從養殖到上桌的完整過程，了解漁業永續理念，體驗海線生活的日常節奏。另安排虱目魚文創DIY及蚵殼風鈴製作，參與者親手將漁村素材轉化為創意商品與手作作品，感受青年創意與在地文化的完美結合。

    行程亮點「鹹鹹夢享村」，由大台南好生活協會進駐原後港國中閒置空間，整合在地居民與青年力量，打造兼具教育、文化與產業的地方創生基地，串聯地方職人、農友與學校，傳遞永續生活與在地文化價值，展現社區自發創生的活力。這裡不只是展示空間，也是青年與社區實驗創新的場域，定期舉辦課程與體驗活動，讓民眾透過參與理解地方資源的可能性。

    此外，位於黑面琵鷺保護區的「黑琵食堂」，採用自家友善養殖漁獲，料理新鮮安心，並且獲米其林必比登推薦，餐廳透過「以餐帶遊」體驗，從餐桌延伸至海邊，讓旅客實地理解漁業文化與沿海生活，增添行程互動與文化深度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播