台南推創意旅遊 體驗漁村日常

鹹鹹夢享村讓大、小朋友將廢棄的牡蠣殼DIY成療癒的風鈴。（台南市府提供）

台南市積極推動地方創生，經發局規劃「農村×社區×青年創意」主題旅遊路線，串聯七股漁村，帶旅客體驗漁村日常與地方創生的實踐成果，深入了解城市背後的人與土地的互動。

遊程透過在地文創團隊「股份魚鄉」帶領遊客參與「食魚講堂」，透過互動課程認識虱目魚，從養殖到上桌的完整過程，了解漁業永續理念，體驗海線生活的日常節奏。另安排虱目魚文創DIY及蚵殼風鈴製作，參與者親手將漁村素材轉化為創意商品與手作作品，感受青年創意與在地文化的完美結合。

請繼續往下閱讀...

行程亮點「鹹鹹夢享村」，由大台南好生活協會進駐原後港國中閒置空間，整合在地居民與青年力量，打造兼具教育、文化與產業的地方創生基地，串聯地方職人、農友與學校，傳遞永續生活與在地文化價值，展現社區自發創生的活力。這裡不只是展示空間，也是青年與社區實驗創新的場域，定期舉辦課程與體驗活動，讓民眾透過參與理解地方資源的可能性。

此外，位於黑面琵鷺保護區的「黑琵食堂」，採用自家友善養殖漁獲，料理新鮮安心，並且獲米其林必比登推薦，餐廳透過「以餐帶遊」體驗，從餐桌延伸至海邊，讓旅客實地理解漁業文化與沿海生活，增添行程互動與文化深度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法