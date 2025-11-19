台南耶誕跨年11/29開跑 3場演唱會

台南市長黃偉哲（右四）與新世代男團F.F.O同台宣傳「2026台南好young」耶誕跨年系列活動。（記者洪瑞琴攝）

連6週活動 還有豆子、蘋果及如果兒童3劇團演出

「二〇二六台南好young」耶誕跨年系列活動即將熱鬧登場，台南市長黃偉哲昨日率領新世代冠軍男團 F.F.O 打頭陣宣傳亮相，一開場就用魅力舞唱炒熱氣氛，宣告從十一月廿九日起連六週共六場的親子活動與演唱會接力登場，打造台南限定慶典，精彩程度「保證不輸全台」。

F.F.O在現場展現滿滿舞台能量，讓活動瞬間嗨起來，黃偉哲一同站台時還幽默自嘲，說自己無論年紀或顏值都比不上當紅男團，「不能跟他們站同一排！」笑翻全場。他也與近期為刑事警察局拍攝反詐宣導片的F.F.O一起呼籲民眾提高警覺，避免掉入網路詐騙陷阱，並加碼邀請他們擔任「台南美食大使」，號召全國民眾來台南追星、吃美食、迎跨年。

跨年夜在永華市政中心西側舉辦

至於有沒有如往年的日、韓天團重磅登台，他也保持神秘笑說，今年跨年夜剛好在星期三，歡迎大家下班後直接衝永華市政中心西側廣場，保證一定驚喜。黃偉哲表示，「台南好young」耶誕跨年活動已成為台南的指標品牌，台南經費雖不如其他縣市高，但節目創意、內容精彩度與可看度「絕對是全國名列前茅」。

今年卡司除了三場大型演唱會，還規劃三場童趣親子活動，包括豆子劇團、蘋果劇團、如果兒童劇團等同台演出，並搭配闖關遊戲，從小孩到大人都能盡情享受節慶樂趣。

市府提醒 相關資訊均以官網為主

南市府特別提醒，近期發現有不肖人士冒用「台南好young耶誕跨年」名義在網路徵才或招募臨時工作，全部都是詐騙，只要要求加入Line客服、金流驗證或不明名義的招募，通通不要相信。所有正式資訊請以台南市政府官網、「台南好young」官網與官方粉專為準。

系列活動，十一月廿九日南科童樂太空站（南科考古館）、十二月六日佳里童話太空站（佳里體育公園）、十二月十三日南紡童趣太空站（南紡時代公園）；十二月廿日搖滾耶誕演唱會（永華市政中心西側廣場）、十二月廿七日南瀛草地音樂會（新營南瀛綠都心公園）、十二月三十一日壓軸跨年演唱會（永華市政中心西側廣場）。

