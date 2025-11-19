為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡水公司田溪木棧道 18處護欄修繕

    2025/11/19 05:30 記者羅國嘉／新北報導

    新北市淡水公司田溪木棧道今年九月七日發生一名男子靠著護欄休息時，護欄突然斷裂，導致李男墜落護岸身亡。市議員陳偉杰要求市府建立巡檢制度、明確分工並推動整頓計畫。市長侯友宜回應，已檢討十八處護欄並進行修繕，將請水利局通盤檢討及提供評估報告。

    陳偉杰指出，公司田溪木棧道、欄杆、照明與指示設施多處老舊破損，要求市府建立定期巡檢與通報制度，明確界定水利局、工務局與區公所之間的責任分工，同時結合沿線的自然景觀與觀光潛力，推動「生態教育、親水休憩與觀光導覽」整頓計畫。

    另外，針對北投子溪沿岸步道，陳偉杰建議在淡水區新春街一二五巷底設置小型便橋，串聯新舊市區綠帶，打造結合休閒、教育與觀光的生態廊道。

    水利局表示，公司田溪步道護欄及鋪面改善工程已經納入計畫，從淡水區濱海路一段至新市一路與義山路口區段，預計十二月底前開工、二〇二六年四月底完工，其餘路段將分年分段推動；景觀與巡查委託區公所協助，步道全段除草將於今年十一月底前完成；公司田溪與北投子溪的生態教育與導覽規劃將再評估。

