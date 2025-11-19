花蓮觀光慘 徐榛蔚推給關稅、年金改革

花蓮縣議會昨舉行縣政總質詢，民進黨籍議員林則葹（右）針對花蓮近年觀光蕭條詢問縣長徐榛蔚（左）如何因應。（記者王錦義攝）

花蓮縣議員林則葹昨針對花蓮近年觀光蕭條質詢，但縣長徐榛蔚認為，美國關稅、年金改革等造成國旅衰退，是全國性問題，林則葹認為答非所問批：「聽不下去」。

縣府觀光處長余明勲回應說，花蓮未來的觀光分成短中長期，十三鄉鎮都有一到三個微旅行成為獨特品牌，讓旅客可永續深耕在地的旅遊模式。

請繼續往下閱讀...

議員林則葹︰答非所問 聽不下去

民進黨籍議員林則葹質詢說，花蓮是觀光城市，縣府辦很多活動但每場活動都是各自為政，辦完後沒有看到效果疊加，每次都是縣府提出很漂亮產值數據，但真的看不到實際效果，導致觀光業者叫苦連天。

徐榛蔚回應說，今年五月份施政報告已說明，其實今年一定不會太好，因為美國關稅的關係，關稅問題影響到全國人民收入，整個大環境不好，加上公務員年金改革進到第七年，所得替代率從七十％一直掉，讓荷包不斷縮水，這些全國性的問題都會影響到整個台灣經濟產業，更會影響到花蓮。

林則葹認為徐榛蔚答非所問、閃避問題，頻頻要徐榛蔚：「可以了！你有想要回答我的問題嗎？不要浪費我時間」，余明勲回應說，目前除了在既有活動上面能夠求新求變外，也針對十三鄉鎮市打造獨特品牌的微旅行遊程，比較體驗式旅遊模式，把花蓮人三百六十五天的日常，轉化成為一種品牌跟一種旅遊，這樣子就會是一種永續。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法