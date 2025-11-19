為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高市府＋亞馬遜 打造亞洲級金融創新示範場域

    2025/11/19 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    「亞馬遜港都創新日」，展示娛樂服務、AI新創等各行業的智慧升級。（記者葛祐豪攝）

    全球雲端服務領導品牌Amazon Web Services（AWS），昨在高雄舉辦年度重點活動「亞馬遜港都創新日」，展示地方傳產、娛樂服務、餐飲零售、AI新創等各行業的智慧升級；市府則將進一步與AWS合作，規劃將高雄打造為亞洲級金融創新示範場域。

    共同推動金融科技與永續發展

    市長陳其邁表示，近年高雄加速推動產業轉型，與鴻海合作CityGPT、與NVIDIA推動高雄燈塔計畫，運用AI強化城市治理並發展主權AI；此外，今年亞洲資產管理中心高雄專區正式掛牌，已成功吸引卅九家業者進駐。

    陳其邁強調，高雄積極導入雲端與AI，推動市政創新，市府與AWS合作六年成果顯著，也吸引鴻海、和碩等國際企業進駐，未來將以數位金融為發展新藍海，持續深化與AWS的合作，推動金融科技與永續發展，共同打造高效、安全、創新的數位生態系。

    AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，金融創新是台灣與高雄數位轉型的重要一環。這幾年AWS與高雄多方合作，從協助螺絲窟傳統產業導入物聯網資料能力、支持高雄榮總AI創新、加速在地新創運用雲端出海，到賦能瑞豐夜市攤商與傳統糕餅業者運用AI，今年將更進一步探討金融科技應用潛力，打造從半導體到庶民經濟的完整數位發展體系。

