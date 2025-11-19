高雄月世界垃圾山 疑善化業者偷倒

高雄月世界被非法棄置廢棄物，環保局昨清完數十噸垃圾。（記者陳文嬋攝）

發現台南公司訂購單、民眾藥袋 比對清運車輛GPS行駛軌跡與監視器證據送辦

高雄市知名景點月世界遭人非法棄置廢棄物，環保局追查來源竟來自台南，連二日派出人車清完數十噸垃圾，昨恢復環境原貌；台南市環保局立即啟動最強力查辦，透過破袋檢查、比對清運車輛GPS行跡及調閱監視器等多重證據鏈，迅速鎖定善化區一間清除業者涉有重大嫌疑。

未查到高雄、北部縣市垃圾

知名景點月世界以惡地形聞名，燕巢區金山往中寮的埤底巷山坡遭人棄置數十噸廢棄物，現場臭氣沖天，環保局據報派員前往稽查，破袋查出台南家戶垃圾，包括公司行號原物料訂購單、民眾藥袋等，並無高市、北部縣市垃圾，嚴重影響環境品質。

高市完成清除 恢復環境原貌

環保局根據訂購單、藥袋等日期，查出為十月下旬產生垃圾，並調閱沿線監視器畫面，從十一月初發現清運車輛十幾車次，研判本月上旬遭人棄置，前天調派各式車輛、大型機具展開清除，漏夜完成主要山坡垃圾清理，昨天再增派人力、機具支援，加速趕在中午完成清理，恢復環境原貌。

市長陳其邁強調，市府一定嚴懲嚴辦，業者偷倒垃圾行為都已經掌握，從十一月初就有十幾次車子進出，目前警方已掌握特定對象，全力追查中。

南市已廢止17家違規業者許可

台南市環保局長許仁澤表示，十七日接獲通報後，稽查人員逐袋檢查垃圾來源，確認部分廢棄物確實來自台南善化。再經GPS行駛軌跡與監視器比對，已掌握涉案業者，並將完整證據送交地檢署偵辦。由於月世界地處偏僻，垃圾遭棄置多久仍待進一步調查。

南市環保局指出，台南市府每年均對全市清除機構進行稽查，並建置GPS（衛星定位）勾稽系統強化監控，今年新增七處電子圍籬點，嚴防跨區棄置，並列管廿七件軌跡異常案件。自二〇二三年起已廢止十七家違規業者許可，呼籲業者切勿心存僥倖。

業者非法棄置廢棄物情形。（南市環保局提供）

