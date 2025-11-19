為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鹽琉線突停航 大福公司兩停泊席位遭收回

    2025/11/19 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    以鹽埔為母港的琉球大福航運營停營運。（記者陳彥廷攝）

    經營屏東鹽埔港至小琉球交通船航線的大福航運公司，上週無預警宣布暫停航線引發地方關注，屏東縣政府表示，前次收回該公司一個停泊席位後，該公司顯然並未積極改善營運，將收回該公司所剩的兩個停泊席位。

    大福航運於二〇二〇年中旬以鹽埔泊區為母港開航營運，航港局與屏縣府還特別打造嶄新的鹽琉船運服務中心，該公司去年進駐船運中心後獲得三個停泊席位，但該公司營運狀況卻每下愈況，今年暑假旺季前縮減為每天兩航次，上週竟無預警宣布暫停航線。

    屏縣府，大福公司自上次收回一個停泊席位後，顯然未能有交改善營運狀況，此次無預警停航，縣府會將把該公司另外兩個停泊席位收回，是否收回航線則由航港局決定，縣府將積極尋找其他航運業者投入營運，確保民眾權益與旅運需求，將影響程度降至最低。

    縣府交旅處說，鹽琉船運服務中心、聯營處鹽琉站及三樓餐廳均維持正常營運，服務不打折，二樓多功能空間將持續規劃手作課程及相關活動；縣府勞青處表示，解僱員工人數若達一半以上須提報大量解僱計畫書，目前尚未獲大福公司提交，該公司經勞資協商後，暫時以減班休息方式調整薪資，該處將持續追蹤。

