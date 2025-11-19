為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《再增353戶》中央興建 屏東永城、鶴聲好室社宅動土

    2025/11/19 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    「永城好室」及「鶴聲好室」社會住宅由內政部常務次長吳堂安（右三）、屏東縣長周春米（右二）等人動土。（記者羅欣貞攝）

    「永城好室」及「鶴聲好室」社會住宅由內政部常務次長吳堂安（右三）、屏東縣長周春米（右二）等人動土。（記者羅欣貞攝）

    國家住都中心全額投資 2028年完工

    中央加速社會住宅興建，屏東市將再添三百五十三戶，國家住都中心昨舉辦「永城好室」及「鶴聲好室」社會住宅動土典禮，這是繼「瑞屏安居」和「光春好室」後，於屏東縣第三及第四處動土的社宅，地段與生活機能極佳，預計二〇二八年完工，總經費十九億四千多萬元，由中央全額投資興建。

    「永城好室」187戶 規劃托嬰中心

    國家住都中心表示，「永城好室」位於勝利路、成功路及忠孝路街廓內，鄰近勝利國小、勝利星村創意生活園區、中山黃昏市場、屏東縣政府、屏東公園及縣立體育館，將興建地上十二層、地下兩層，共一百八十七戶，並規劃設置托嬰中心，支持青年育兒安心成家。

    「鶴聲好室」位武昌街武立公園對面「大武營區」舊址，鄰近屏東榮總醫院、鶴聲國小、鶴聲國中及市立復興圖書館，將興建地上九層、地下兩層共一百六十六戶，附設身障日照中心小作所及社區居住空間，營造友善共融家園。

    「鶴聲好室」166戶 鄰近學區、圖書館

    截至目前，國家住都中心於屏東縣直接興辦五處共一千一百三十戶社會住宅，包含興建中、明年完工的屏東市「瑞屏安居」五百廿戶、後年完工的潮州鎮「光春好室」一百七十二戶，昨天動土的「永城好室」一百八十七戶和「鶴聲好室」一百六十六戶、已決標待開工的恆春鎮「恆春好室」八十五戶，均預定二〇二八年完工，此外，另有已啟用入住的屏東市「台糖椰林學苑」兩百廿九戶，該學苑原為台糖自營收租學生宿舍型套房，轉作社會住宅後主要提供周邊地區就學、就業有居住需求民眾承租使用。

    縣長周春米表示，後續還會針對東港、潮州、萬丹、內埔等鄉鎮，尋找適合地點提供內政部及住都中心參考推動社宅，為青年及鄉親建構優良的住宅環境。

