    首頁 > 生活

    救台東觀光 議會刪2千萬罰單預算

    2025/11/19 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東縣測速問題引發熱議，縣議會昨天刪除警局罰鍰歲入預算2千萬元。（記者黃明堂攝）

    台東縣議會昨天審查警察局編列的罰鍰預算，議員古志成質疑編列一億兩千萬元高額交通罰單罰鍰收入，造成民眾荷包縮水、遊客視台東為畏途，警員則為拚績效不擇手段，提議刪減兩千萬元，議會決議通過刪減。

    警方取締交通開罰單，在此次定期大會遭多位議員質疑，昨天審議預算時，古志成指出，高額的罰單收入目標不僅造成基層員警的壓力和百姓的荷包縮水，更導致台東觀光「越來越低迷」，許多民眾反應不願再來台東，因為「動不動就被開罰單」。他說，有部分路段路寬卻「限速六十」，有警察為達業績到鄉間小路或部落裡抓違規，手段「違反比例原則」。

    古志成說，他知道即使刪減預算，警察仍然會努力開單造成超收，但仍建議大會對此收入項目刪減兩千萬元，提案經現場議員附議成立。最終，在無反對意見下，主席張全馨嵐敲槌宣布決議刪減兩千萬元後通過。

    警察局局長蔡燕明說，罰款雖然是編一億兩千萬，但會以實收的罰款的七十五％給縣政府，廿四％是給處罰機關，就是監理站、裁決所，從縣府的額度裡面，會依照規定再會編列十二％以上的這個經費做交通設施的改善。

