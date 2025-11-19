豬協籲環境部修法 讓廚餘養豬退場

中華民國養豬協會表示，對於廚餘去化清運，環境部應盡速找產業團體討論，也表示為讓廚餘退場，12/29將會到環境部前激烈抗爭。（資料照）

非洲豬瘟中央災害應變中心要求十二月七日起，廚餘養豬場的廚餘車皆要加裝GPS。中華民國養豬協會理事長潘連周昨日表示，廚餘清運去化多仰賴豬農，建議讓廚餘養豬退場落日，並調整廢棄物分類，希望主責廚餘管理的環境部，盡速與產業討論。

台中梧棲養豬場因用未蒸煮廚餘，爆發非洲豬瘟疫情，經十五天圍堵，全台才恢復毛豬拍賣，目前廚餘仍維持禁用。

潘連周指出，國內大部分廚餘去化清運仰賴豬農，中央要求廚餘車加裝GPS，但費用由誰負擔無定論，環境部應說清楚未來去化清運問題，建議修法將全植物性成分的廢棄物、禽類下腳料等無疫情風險者，自廢棄物移出，提供養豬業者使用，畜類下腳料則應嚴禁，違規者除罰錢、廢照，還可課予刑責嚇阻。

潘連周擔憂，若再爆疫情，養豬產業恐將整體陪葬，一、二百萬人的生計將受到嚴重影響，盼盡速跨部會協商討論解決問題，否則將於十二月廿九日率豬農到環境部前激烈抗議。

中華民國餐盒同業公會表示，禁用廚餘期間，團膳公司每日仍有大量剩食需處理，感謝豬農仍協助清運，廚餘管理重點在業者自律，建議若要強化管理，應與業者溝通協調並提供配套，以確保政策落地順暢。

環境部：跨部會討論後決定

環境部常務次長沈志修指出，目前國內共有四二五場廚餘養豬場，各界對是否繼續廚餘養豬政策聲音不同，仍待蒐集多方意見，由行政院召集農業部跟環境部跨部會討論後決定。

沈志修坦言，廚餘養豬落日確實是趨勢，不過以環境部立場來看，廚餘養豬、堆肥化、能源化等，甚至是黑水虻再利用，都是好的廚餘去化選項，重中之重就是要顧好環境，不要造成二次污染。

