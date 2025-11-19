為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豬協籲環境部修法 讓廚餘養豬退場

    2025/11/19 05:30 記者楊媛婷、黃宜靜／台北報導
    中華民國養豬協會表示，對於廚餘去化清運，環境部應盡速找產業團體討論，也表示為讓廚餘退場，12/29將會到環境部前激烈抗爭。（資料照）

    中華民國養豬協會表示，對於廚餘去化清運，環境部應盡速找產業團體討論，也表示為讓廚餘退場，12/29將會到環境部前激烈抗爭。（資料照）

    非洲豬瘟中央災害應變中心要求十二月七日起，廚餘養豬場的廚餘車皆要加裝GPS。中華民國養豬協會理事長潘連周昨日表示，廚餘清運去化多仰賴豬農，建議讓廚餘養豬退場落日，並調整廢棄物分類，希望主責廚餘管理的環境部，盡速與產業討論。

    台中梧棲養豬場因用未蒸煮廚餘，爆發非洲豬瘟疫情，經十五天圍堵，全台才恢復毛豬拍賣，目前廚餘仍維持禁用。

    潘連周指出，國內大部分廚餘去化清運仰賴豬農，中央要求廚餘車加裝GPS，但費用由誰負擔無定論，環境部應說清楚未來去化清運問題，建議修法將全植物性成分的廢棄物、禽類下腳料等無疫情風險者，自廢棄物移出，提供養豬業者使用，畜類下腳料則應嚴禁，違規者除罰錢、廢照，還可課予刑責嚇阻。

    潘連周擔憂，若再爆疫情，養豬產業恐將整體陪葬，一、二百萬人的生計將受到嚴重影響，盼盡速跨部會協商討論解決問題，否則將於十二月廿九日率豬農到環境部前激烈抗議。

    中華民國餐盒同業公會表示，禁用廚餘期間，團膳公司每日仍有大量剩食需處理，感謝豬農仍協助清運，廚餘管理重點在業者自律，建議若要強化管理，應與業者溝通協調並提供配套，以確保政策落地順暢。

    環境部：跨部會討論後決定

    環境部常務次長沈志修指出，目前國內共有四二五場廚餘養豬場，各界對是否繼續廚餘養豬政策聲音不同，仍待蒐集多方意見，由行政院召集農業部跟環境部跨部會討論後決定。

    沈志修坦言，廚餘養豬落日確實是趨勢，不過以環境部立場來看，廚餘養豬、堆肥化、能源化等，甚至是黑水虻再利用，都是好的廚餘去化選項，重中之重就是要顧好環境，不要造成二次污染。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播