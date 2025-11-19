3.4萬顆芬普尼蛋 證實流台中、新北

彰化檢方指揮檢調監控，會同縣府人員連夜到文雅畜牧場執行清運銷毀。（彰化縣府提供）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋本月四日被驗出芬普尼超標，場內管制廿五萬六千多顆蛋，前日晚間已全數銷毀；不過，彰化縣衛生局昨天證實，文雅畜牧場九日（移動管制期間）共出貨五萬七千顆，除台中市之外，也被賣到新北市，合計共一七二籃、三萬四千四百顆，恐被消費者吃下肚。

畜牧場25萬顆管制蛋銷毀 負責人40萬交保

彰化地檢署昨天再次傳訊文雅畜牧場陳姓負責人，釐清芬普尼污染源及出貨事宜，訊後依違反食安法四十萬元交保。

彰化縣衛生局表示，十一月九日文雅共出貨二八五籃、五萬七千顆雞蛋，比平常每天場內約四萬顆新生蛋產量還多，其中，二百籃、四萬顆賣給台中市龍忠蛋行，另外八十五籃、一萬七千顆則交由蛋車往北販售。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，台中龍忠蛋行收到的四萬顆中，有七千六百顆已在台中市下架，檢調搜索帶走二千六百顆，台中實際售出約二萬九千八百顆。

他指出，往北販售的一萬七千顆雞蛋，有七千顆在出貨前被彰化衛生局攔下，賣到新北的量是一萬顆，新北市衛生局下架五千四百顆、已銷毀，實際流入新北有四千六百顆，估計台中與新北合計賣出的問題蛋共三萬四千四百顆，多半已被消費者吃下肚。

台中龍忠蛋行林姓業者被彰化地檢署裁定廿萬元交保，他低調說：「毒不是我放的，全心配合調查。」他認為此事是彰化縣政府疏失，自己在不知情狀況下進貨，事後也有積極追回流出蛋品，並沒有擺爛。

彰化縣府未回應管制期間為何有問題蛋流出？彰化縣長王惠美僅說：「希望我們業者記取教訓，把品質顧好。」她指，有疑慮的蛋已經銷毀，請消費者不用擔心。

新北市衛生局表示，文雅畜牧場問題蛋流入新北市轄內蛋行有五十籃（共一萬顆）雞蛋，十日攔截下架廿七籃雞蛋，其餘廿三籃銷售對象為早餐店、雜糧行及散客，完成九家業者查核，未查獲問題蛋品。

彰化檢方會同縣府人員連夜到文雅畜牧場執行清運銷毀25萬6000多顆管制蛋。（彰化縣府提供）

