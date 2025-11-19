為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拿國科會經費竟侵占研究成果 北醫大教授夫婦起訴／涉外洩給生技公司還入股 估學校損失122億分潤利益

    2025/11/19 05:30 記者吳昇儒、楊綿傑／台北報導
    台北醫學大學教授黃彥華（見圖）及丈夫林泰元向國科會申請研究幹細胞經費，卻涉嫌將研究結果外洩給民間生技公司，遭北檢起訴。 （資料照，北醫大提供）

    台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授黃彥華及其丈夫林泰元向國科會申請研究幹細胞經費，卻涉嫌將研究結果外洩給民間生技公司，且二人還入股，估造成北醫大損失新藥上市分潤利益約一二二億元。台北地檢署認定，林泰元、黃彥華夫婦與業者朱寶麒、高禎祥等人，依涉背信、洩密等罪提起公訴，建請法院從重量刑。

    北醫大啟動教評會嚴審

    北醫大表示，黃姓教師遭起訴一案，全案已進入司法程序，學校全力配合司法機關審理；為維護校方權益，亦已提出民事告訴。將依教師法及相關規範，啟動各級教評會從嚴審議，並依法採取必要處置。

    檢調查出，教授黃彥華與擔任台大醫學院藥理學科暨研究所所長的丈夫林泰元，曾向國科會申請「全身安全性異體移植策略之細胞治療產品開發：標靶醫療未滿足慢性發炎相關疾病-糖尿病／褥瘡／嚴重燒燙傷之傷口癒合與多發性硬化症」研究補助，分別擔任總計畫及子計畫負責人。

    新藥取得美國FDA許可

    林泰源夫妻二人為獲取利益，以十萬元、技術入股朱寶麒擔任負責人的美國VitaSpring Biomedical公司，且將研究計畫中取得的成果pcMSC細胞商品重新命名為「MatriPlax」，由同夥高禎祥以華華大有國際公司名義向美國FDA提出PRE-IND申請。

    該案於二〇二二年曝光後，朱改以其公司名義，隔年再次提出申請，成功取得美國FDA許可，進行人體臨床試驗。檢察官估算，該新藥成功上市後，將造成北醫大損失約一二二億元分潤利益。夫妻二人為讓幹細胞產品或細胞藥的I419971號專利能夠順利轉至Acro公司，竟未對該技術進行估價，讓台大與北醫大僅以三百萬元授權金，將技術轉出，造成損失仍待估算。

    北檢建請法院從重量刑

    台北地檢署調查後認為，林泰元、黃彥華夫婦與業者朱寶麒、高禎祥等四人，涉犯背信、洩密等罪，依法起訴；且林、黃二人不尊重學術研究倫理，犯後飾詞狡辯，態度極為惡劣，建請法院從重量刑。

    台北醫學大學教授黃彥華及丈夫林泰元（見圖）向國科會申請研究幹細胞經費，卻涉嫌將研究結果外洩給民間生技公司，遭北檢起訴。 （資料照）

