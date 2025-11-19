邀訪營隊有疑慮 大學多採不公告、不鼓勵

教育部近期再發函給各大學，提醒大學師生勿轉發或參加中國統戰活動。 （記者林曉雲翻攝）

面對每到寒暑假就會有疑似中國統戰團招攬台灣青年前往參訪，國內大專校院多有類似經驗，皆表示學校會有把關動作，不協助宣傳公告、也不建議學生參加。

成大學務長洪良宜指出，校方針對相關營隊或參訪邀約來函都會把關，有疑慮者就不會公告，日常也會向學生宣導，參加校外活動時要留意詐騙、人身安全等問題。

請繼續往下閱讀...

洪良宜說，寒暑假期間學校本身就有許多豐富的活動，包括帶領高中生的營隊，或是國外參訪活動，國內外也都有服務學習的活動，同樣能夠拓展視野，達到交流效果，鼓勵學生多參加。

台師大副國際長鄒蘊欣表示，校方確實會收到許多交流參訪的邀請，對於有疑慮的會採取不公開資訊、不鼓勵學生參與，同時也會向院系宣導學校政策。若得知學生有意參與校外單位辦理的交流活動，會提醒要特別警覺辦理單位及活動內容。

面對最長寒假，鄒蘊欣分享，還是希望學生留在學校，校方針對目前國際上的「永續」趨勢，安排課程，邀請日本、歐洲專家，從自然環境、技術、政策及實務應用等，探討台灣與國際的永續經營。

中興大學校方回應，目前未聽聞有統戰訪團相關資訊或詢問，教育部來函後，人事室已發函全校各單位，應遵守兩岸相關法令規定，秉持對等尊嚴原則，辦理各項教育交流活動。副校長周濟眾提到，若日後接獲相關參訪詢問，會以審慎態度面對，以適當方式婉轉建議暫緩或暫不參加。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法