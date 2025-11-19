為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    參訪8天團費不到2萬 恐陷假旅遊真統戰

    2025/11/19 05:30 記者楊綿傑、林曉雲／台北報導
    近日再傳中國鎖定台灣大學生，以兩岸教育交流名義，低價招攬寒假赴中國旅遊、參訪大學等，遭質疑有統戰疑慮。 （截自活動頁面）

    大學生將迎來史上最長寒假，但赴國外參訪要注意！近期傳出中國以交流團、參訪團等名義，低廉費用招攬就讀大學及研究所的台灣學生赴北京、上海、哈爾濱等地，早鳥甚至再贈送中國其他城市遊程，若是兩人都沒去過中國，或曾去過中國的同學邀請一位首次前往中國的同學同行，還可享優惠，遭控有統戰或監控疑慮。

    學生間流傳，網路上有不少中國交流營隊資訊，鎖定台灣大專院校學生推廣，提供低廉費用出國參訪，行程包含如北京大學、復旦大學等名校交流、企業參訪及上海、北京、成都、敦煌、哈爾濱等大城市景點遊覽，不少單位號稱已舉辦多年，累積有上萬台灣學生參與。

    報名須交出所有社群帳號

    今年更有不同單位分別推出包括上海、北京、哈爾濱、成都等團，八至十天行程團費一．八萬元到二．九萬元，含來回機票、住宿飲食、各景點企業參訪、保險等費用，能自行往返的參與者費用在萬元內。

    這些兩岸學生冬令營，行程內容包括，重點高校參訪、友誼長存之行：兩岸學生素質拓展交流活動、文化體驗、青年座談、聯歡活動等。有學生直指，因為無法得知活動會安排什麼內容，感覺有點冒險。

    而細看報名資料，除必要個資，還必須交出自己不同社群的帳號，更要填寫社團經驗、獲獎榮譽、現任職銜，有的團還要先闡述對兩岸關係想法等。此外，有的活動要先繳保證金一千元，活動結束後如果繳交一千字以上活動心得，退還保證金，恐怕最後也會成為統戰文宣。

