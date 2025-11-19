大學生下月迎最長寒假 中國統戰交流團又來了／教育部發文各校 提醒切勿轉發宣傳或參加活動

網路上有不少寒假中國交流團行程，招攬台灣青年前往。（截自活動頁面）

部分大學從十二月底開始放寒假，將迎來史上最長寒假。中國鎖定我國大學生「假旅遊、真統戰」的交流團擴大招募，近日在大學生社群等管道進行宣傳和報名，以一萬多元到二萬多元低價，招攬且限定台灣的大學生在寒假赴中國上海、北京、哈爾濱等交流，教育部和陸委會已多次示警。教育部近期再發文給各大學，請學校提醒所屬教職人員及學生，切勿轉發宣傳或參加中國統戰活動。

為與國際學制接軌，部分大學實施「一學期十六週制」，今年迎來史上最長的寒假，部分學校放假長達六十五天，包括台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等校，多從今年十二月廿二日開始放寒假，中興大學、中山大學、台北大學、暨南大學的寒假也長約五十八天，其餘大學從明年一月初開始放寒假，加上農曆春節假期等，到明年二月廿三日左右才開學。

低價招攬 提供落地招待

中國的統戰旅遊團及交流營隊以台灣學生為對象，招募赴中參訪交流與觀光旅遊，由中方提供落地招待，有民間團體涉長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中參與具政治意圖之交流營隊，並提供具特定政治立場之活動講義與課程簡報圖片等資料，甚至直接和中國中共統戰部、國台辦合作。

教育部國際司科長賴信任表示，兩岸教育交流應本於「對等尊嚴」及「健康有序」原則進行，且不得違反兩岸條例等相關法規，教育部已多次通函提醒大專校院，兩岸學術與教育交流應遵循兩岸條例等法規及政策，學校對師生參與兩岸教育交流活動時，應符合相關規範，並加強內控機制及自我監督管理。

教育部近期函文也重申，向來支持兩岸間良性互動，但為避免學校教職人員及學生涉觸法令及現行兩岸政策規範，請學校提醒教職人員及學生，切勿赴中國參加相關統戰活動。

陸委會呼籲遵守兩岸規範

陸委會也呼籲我各級學校教職人員遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加由中方主導或呼應中方主張的相關活動，期盼全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，與自由民主的憲政秩序。

