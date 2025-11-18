（新北）人行道優化 捷運海山站周邊更好走

新北市政府推動友善步行環境，改善土城暫緩發展區重劃區及員和社會住宅至捷運海山站間的通廊，優化人行道。新北市長侯友宜昨視察表示，目前工程進度近九十四％，預計年底完工，使通勤族、學童及推嬰兒車的家庭享有安全舒適的步行體驗。

城鄉發展局局長黃國峰表示，捷運海山站每日出入逾四萬四千人次，為土城人流最多的捷運站，過去出口廣場高低差多，對長者、孩童與行動不便者造成困擾，市府縫合捷運一、二號出口間區域，打造約二千平方公尺開放廣場。

請繼續往下閱讀...

黃國峰說，市府重新檢視通學、通勤動線，優化捷運廣場至員和社宅之間的人行道，透過人行道拓寬、鋪面整平與增設綠化空間，提升安全與舒適度，總工程經費約五九二九萬元，其中獲國土署「提升道路品質計畫」補助經費一千六百餘萬元。

另外，三芝區樂全街因樹穴、路肩破損影響行人通行，產生安全疑慮，原申請中央補助改善，因立法院刪凍預算及財劃法修法，導致可補助案件數縮減而延宕，市議員鄭宇恩會勘後，要求市府先協助側溝整平。

養護工程處長鄭立輝回應，截至今年十一月尚未獲得中央同意補助，公所將採分段分期優先辦理路面及側溝改善工程，養工處則視公所預算協助改善。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法