花蓮天災不斷 綠議員促加碼發現金

鳳凰颱風造成馬太鞍溪水暴漲灌入萬榮明利部落，許多房屋被淹沒，部落精神象徵「紋面阿嬤」雕像從厚重泥濘中清理出來。（花蓮縣府提供）

花蓮近年飽受地震、颱風侵襲，衝擊民生經濟與觀光發展，民進黨縣議員胡仁順昨質詢表示，花蓮天災不斷，已從「觀光大縣」變成「關光大縣」，在縣府妥善執行高額總預算、實際帶來經濟成長前，希望響應中央普發現金一萬元，比照其他縣市加碼現金或振興券；縣長徐榛蔚未置可否，迂迴把責任推給中央稱要有法源依據。

未置可否 徐榛蔚︰要有法源依據

胡仁順說，花蓮縣府總預算不斷成長，從十年前近二百億元成長到今年三二五億元，明年新版財政收支劃分法實施後，新增預算應可以突破四百億元，依縣府現有量能、人力不足，無法妥善運用明年增加的預算，加上重大災害工程執行率不到四成，不如把多出的預算比照去年發放振興券，普發現金或振興券促進經濟。

胡仁順︰也可比照去年發放振興券

胡仁順表示，花蓮近年觀光雪崩式滑落，各行各業百廢待舉，已經快變成「關光大縣」，短期內要透過大量補助救觀光很難實現，縣府明年增加的社會福利政策也無法讓各行各業受益，頻頻辦理燒錢的活動難以提升地方經濟，各種補助只有限定族群受惠，凸顯預算放錯地方，希望比照其他縣市普發現金。

徐榛蔚回應，無論是普發現金或是消費券，都要有法源依據，這次中央普發現金是因「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，才能把超徵的稅收還稅於民。新版財劃法通過後，花蓮雖增加一四八億元，但會被扣掉一般性補助跟計畫性補助款共一百多億元，所以剩下四十幾億元，將用在增加基礎建設或其他政策。

堰塞湖災害救助金申請 21日截止

另外，光復鄉公所指出，依據花蓮縣災害救助金核發標準辦理「馬太鞍溪堰塞湖災害救助金」發放，受理項目為安遷、淹水、土石流侵入住屋；應備文件包括村里長或村幹事勘災填報災害勘查報表、申請人切結書、身分證影本、全戶三個月內戶籍謄本、受災照片、實際居住證明、申請人存摺帳戶等，受理至廿一日止。

