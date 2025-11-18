南方澳進安宮捐200萬 主委也是受災戶

南方澳進安宮昨天捐助二百萬元作為蘇澳水災賑災專款。（蘇澳鎮公所提供）

宜蘭縣蘇澳鎮鳳凰颱風淹水災情慘重，地方信仰中心南方澳進安宮昨捐助二百萬元作為賑災專款；主委曾太山也是這次水災受災戶，被問到自身受災還要到廟裡忙捐款事宜，他說：「媽祖指示我做善事。」

蘇澳大淹水 公所募款

蘇澳水災發生後，蘇澳鎮公所開設捐款專戶，受理各界善款，進安宮決議捐助二百萬元，鎮長李明哲代表受贈。曾太山住家也水淹一層樓高，家具、電器全部泡湯，他仍強打精神說，媽祖指示他做善事，必須全力以赴。

李明哲說，鎮公所捐款專戶募到的善款，一定會全數用在受災戶身上，希望各界慷慨解囊，幫忙受災戶重建家園。

蘇澳暴雨造成蘇澳煙波四季雙泉館地下室停車場嚴重淹水，超過三十輛車遭泡水、設備損壞，受災房客委任律師提出集體訴訟求償，指控「並非天災，而是人禍」。業者回應，將加速委任第三方公正單位協助釐清相關責任，釐清後應承擔的責任絕不推諉。

此外，這次水災造成一名獨居婦人溺斃，事隔五天後，蘇澳鎮公所才對外發布訊息，引發質疑聲浪。李明哲昨向家屬致歉，並承諾針對通報系統深入檢討。

