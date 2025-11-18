宜蘭畜禽化製場疑污染 擬設環保專區

宜蘭縣斃死畜禽化製處理場被質疑環境污染，業者以帆布遮擋，讓外界無法探視場內情況。（邱素梅議員提供）

宜蘭縣斃死畜禽化製場被質疑環境污染，引起邱素梅等議員關切並要求設置環保專區，統一處理肉品市場、化製場及屠宰場等問題；縣府農業處表示，將偕同議員到化製場會勘了解狀況，另對於設置專區已有相關地點進行評估。

縣政府昨在議會辦理化製場處理造成環境污染檢討及設置處理專區可行性專題報告。邱素梅說，化製廠設在冬山鄉德興六路，另龍德工業區德興五路設有倉庫，倉庫堆滿斃死豬雞鴨、內臟等至少五千桶，甚至還堆到屋外，臭味讓人噁心。

邱素梅批評縣府農業處不重視，她主張設置環保專區把肉品市場、化製場等都納入，一併解決嫌惡設施問題，但縣府都不跨出第一步，一桶桶死豬雞放在外面，不只造成空污，抗生素不會造成水源、土地污染嗎？

議員陳玉萍建議，利澤焚化爐要辦理促參，設置專區可一次解決。但議員謝燦輝提到，縣府要做好規劃，不要設到哪裡都被民眾抗議，想解決問題又製造另一個問題。

農業處長李新泰說，工業區倉庫是化製液肥，並沒有斃死豬雞鴨，儲放場只能放液肥；但此說法引來邱素梅質疑。經討論，縣府將偕同議員前往化製場會勘，同時評估專區地點；李新泰說，專區規劃初步有些方向，縣府確定後再向大家報告。

