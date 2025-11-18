為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台銀基隆分行整修延宕 圍籬占道罰6萬

    2025/11/18 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    台灣銀行基隆分行自2024年4月展開大門整修工程，施工迄今已達1年半。（記者俞肇福攝）

    基隆市義一路、信二路的台灣銀行基隆分行，自二〇二四年四月起進行大門整修工程，迄今逾一年半仍未完工，市府都市發展處以工程圍籬長期占用人行空間，影響市容並造成通行安全疑慮，昨依《建築法》裁罰六萬元，限期改善，要求恢復通行空間。台銀表示，工程已近尾聲，今天會撤走圍籬，改以三角錐代替。

    市府副發言人林廷翰表示，工地就在市府對面，人車流量大，圍籬久未撤除讓人行空間變窄、視線受阻，雨天亦容易積水，除造成民眾不便，還影響市容觀瞻。市府稽查後了解係因工程進度嚴重落後、圍籬占道不合規，因此依法裁處。

    都市發展處副處長張書維指出，工程原訂二〇二五年上半年完工，期間還曾發生材料堆放凌亂、圍籬倒塌，影響行人安全，已要求台銀提出更新後的完工時程及安全維護措施，若仍未改善，將依法連續處分。

    台銀︰先撤圍籬 改用三角錐

    台銀表示，人行道土地是台銀的產權，長期開放民眾通行，二〇二四年要施工才設圍籬。對市府以圍籬妨礙行人通行要開罰，感到錯愕與委屈。目前整修工程僅剩重鋪階梯，石材預定廿日進場施工，只要不下雨，兩天可完成。今天會先撤圍籬，改用三角錐區隔，提醒往來民眾注意安全。

