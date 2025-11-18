街訪家長 吳怡農拚完善孩子照顧

爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農，展開街頭與民眾對話，昨天在臉書分享說，身為兩個孩子的爸爸，未來他競選台北市長的核心政見，就是完善孩子們的照顧，提供更好的學習環境，作為家長們的後盾。台北市教育局則再宣布增加三間非營利幼兒園，累計至一一四學年度，全市已有八十八間非營利教保服務機構。

吳怡農分享昨天在大安森林公園街訪，聽到許多爸媽的心聲：希望有一套讓「父母安心上班、孩子快樂長大」的社會支持系統。他競選台北市長的核心政見，就是完善孩子們的照顧，提供更好的學習環境，作為家長們的後盾，「在富裕的首都，公立照護與教育的品質，沒有理由讓父母們擔心。」

請繼續往下閱讀...

吳怡農說，入學前，要正視托育供不應求的問題。提高公托師資待遇、善用閒置空間、優化學習與工作環境，才能解決量能不足的問題；入學後，要提升課後選項：擴張課程內容、增加社團活動與名額、補助師資，讓孩子更多元的學習，讓父母不再為「銜接空窗」煩惱。

教育局則宣布再新增文山區樟新水岸社宅的「樟新水岸」、興隆社宅E區的「萃湖」以及南港區經貿社宅的「經貿」共三處非營利幼兒園，截至一一四學年度，全市已有八十八間非營利教保服務機構。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法