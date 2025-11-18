為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    街訪家長 吳怡農拚完善孩子照顧

    2025/11/18 05:30 記者何玉華、董冠怡／台北報導

    爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農，展開街頭與民眾對話，昨天在臉書分享說，身為兩個孩子的爸爸，未來他競選台北市長的核心政見，就是完善孩子們的照顧，提供更好的學習環境，作為家長們的後盾。台北市教育局則再宣布增加三間非營利幼兒園，累計至一一四學年度，全市已有八十八間非營利教保服務機構。

    吳怡農分享昨天在大安森林公園街訪，聽到許多爸媽的心聲：希望有一套讓「父母安心上班、孩子快樂長大」的社會支持系統。他競選台北市長的核心政見，就是完善孩子們的照顧，提供更好的學習環境，作為家長們的後盾，「在富裕的首都，公立照護與教育的品質，沒有理由讓父母們擔心。」

    吳怡農說，入學前，要正視托育供不應求的問題。提高公托師資待遇、善用閒置空間、優化學習與工作環境，才能解決量能不足的問題；入學後，要提升課後選項：擴張課程內容、增加社團活動與名額、補助師資，讓孩子更多元的學習，讓父母不再為「銜接空窗」煩惱。

    教育局則宣布再新增文山區樟新水岸社宅的「樟新水岸」、興隆社宅E區的「萃湖」以及南港區經貿社宅的「經貿」共三處非營利幼兒園，截至一一四學年度，全市已有八十八間非營利教保服務機構。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播