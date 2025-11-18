公館新路型疏導人力增 挨批美化數據

台北市長蔣萬安日前表示，公館圓環改成基隆路、羅斯福路正交路型後，交通事故下降，行車時間回到拆除前的水準，但市議員苗博雅質疑，尖峰時段疏導人力大增及停等車輛大排長龍，部分公車路線運量下降，批評市府美化數據，與民眾感受落差甚大；交通局會後以新聞稿說明，全文未回應疏導人力大增，強調數據皆如實公布，並無蓋牌或美化。

交通局︰如實公布 無蓋牌

苗博雅昨在交通部門質詢指出，圓環拆除前後，現地交通指揮疏導人力從兩人增加六．五倍至十三人，執勤時數每日延長三小時；市府宣導新路型變安全的同時，卻未告知市民完工後需動用多名人力維持。此外，尖峰車隊停等長度從平均六十四公尺增至三百五十八公尺，是施工前五．六倍，而非市府宣稱的減少卅公尺。

她也提到，公車專用地下道填平後，公車改走平面道路，數據顯示，羅斯福路幹線、復興幹線、六六〇、棕十一等行經師大分部至捷運公館站的部分公車路線，運量下降，減幅介於六．四％至十一．七％。

交通局新聞稿未回應疏導人力大增的質疑，說明拆公館圓環改正交路口是以改善事故為目的，完工後初期事故下降四十四％；另針對路口的車輛行駛速率、車流排隊長度、公車行駛時間與交通事故件數等指標，數據都如實公布，並無蓋牌或美化的情形。

