《城市人物誌》公車駕駛鄭煒樺 火燒車搶救臨危不亂

日前發生火燒車意外的公車，幸好駕駛鄭煒樺機警疏散乘客，未造成傷亡。（記者董冠怡攝）

記者董冠怡／專題報導

電動公車越來越普遍，日前發生火燒車意外的公車，幸好駕駛鄭煒樺機警疏散乘客，未造成傷亡。他稱「當下心情很慌，不知道自己如何做到的」，卻是反射性的做出訓練時的標準流程，一氣呵成。擔任公車駕駛十一年，投訴多又工時長，但他說「不用日曬雨淋，要開到六十歲退休。」

從小跟母親搭公車去看電影，在過往記憶、好奇心驅使下，鄭煒樺從乘客轉為駕駛，一晃眼十一年。他回憶火燒車前聞到一股燒焦味，隨即放慢車速，看到控制面板冒煙，立即停靠到路邊停靠區，打開前後門並斷電，疏散乘客並請十餘人改搭下一輛公車；接著上車尋找煙霧來源，手持滅火器噴灑，一氣呵成完成因應作為。不過，還是吸入過量乾粉嗆咳「差點上救護車。」

鄭煒樺坦承常被投訴，受訪前一天剛被投訴「過站不停」；他說，當天兩輛同路公車先後靠站，「我看乘客都往前面那台車，稍停一下看站上沒人就開走，事後被投訴過站不停」，也常因車速過慢、緊急煞車或乘客無位可坐而被責怪碎念。

原本從事汽車材料行業的鄭煒樺，今年五十歲，由於愛車便想試著開公車，加上收入相對穩定，底薪加獎金每月收入約七萬元，足以支付生活開支、兒子就讀科大飛機維修專業的學費，他笑說，「兒子接觸的交通工具比老爸開的還大！」被問到兒子畢業還開嗎？他毫不遲疑說「會啊！雖然要久坐，但不用日曬雨淋，要開到六十歲退休。」

