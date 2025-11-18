114.9億「音圖」發包 環保節能新地標

台北音樂廳與圖書館總館新建工程終於發包，2030年底完工。（北市水利處提供）

台北音樂廳與圖書館總館（簡稱音圖）終於發包，由永青營造工程股份有限公司／奇鼎科技股份有限公司得標，預計明年三月開工，二〇三〇年底完工，屆時將在大安區成為文教新地標；代辦工程的工務局水利工程處表示，建物將朝環保節能，取得鑽石及綠建築標章及銅及智慧建築外，透過整體規劃及創意建築設計，提供城市多元文化活動設施空間。

2016年起規劃 工程多次流標

台北市政府自二〇一六年規劃在美國在台協會（AIT）舊址打造音圖，但工程招標案多次流標，引起外界關切；水利處表示，音圖在今年十一月完成評選及決標作業，由永青營造／奇鼎科技得標；招標期間受工資與營建物價持續上漲影響，多次流標，今年六月獲議會同意追加工程預算四十三．三億元達一一四．九億元，工程得以順利辦理招標。

明年3月開工 打造智慧化系統

水利處指出，音圖總樓地板面積為兩萬七四七九坪，為地下三層、地上九層的建築物，將設置一千五百席次中型葡萄園式音樂廳，作為台北市交響樂團及國樂團的常駐演出音樂廳，運用最新視聽工程技術，提供六〇〇席演奏廳，滿足眾多音樂團體專業及創新跨域展演需求。

此外，圖書總館定位為現代都會旗艦級新公共圖書總館，以智慧化系統作為全國公共圖書館標竿，同時提供分齡、分眾的專屬空間及服務。

另一方面，台北市文化局在台北自來水園區公館大樓籌設的首座「台北文學館」，也完成設立方針與具體規劃，將於明年完成室內設計計畫，預計二〇二七年底開館委外營運，將以台北為主題，作為文學推廣、教育、跨界合作、國際鏈結的重要基地。文化局補充，台北文學館籌備處於二〇二四年十月於嘉禾新村成立至今，已籌辦多場主題展覽、論壇、共識營及講座，明年也將持續推出更多主題展覽與推廣活動。

