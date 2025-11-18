議員實測士林、北投尖峰塞爆 交控中心無感

台北市議員林延鳳分享昨天實測的士北交通截圖，可見路況「紅爆」。 （擷取自林延鳳臉書）

士林往自強隧道、至善路「紅爆」 民眾反映塞了20年 早晚都塞車

輝達海外總部將進駐台北市北投士林科技園區，當地多名議員提醒須提前規劃交通，避免內湖科技園區的交通噩夢再現；台北市議員林延鳳昨實測，士林往自強隧道、至善路塞爆，車流已超過東吳大學不見減緩，從Google地圖可見路況「紅爆」。台北市交控中心回應，未發現異常壅塞路況，會加強捷運北環段施工路段的監控，配合交通大隊疏導及機動調整秒數。

林延鳳籲蔣萬安別沉醉輝達落腳喜悅

林延鳳昨在網路社群分享她實測士林北投交通狀況的Google地圖截圖說「不是捷運紅線而是塞車紅爆」；她早上七點從石牌出門，到自強隧道已超過四十五分鐘，約是正常狀況的兩倍時間；士林往自強隧道、至善路塞爆，車流已過東吳大學不見減緩。從天母往中山北路、北投往市區承德路、中正路無一倖免，提醒蔣萬安不要只沉醉在輝達落腳北士科的喜悅，卻沒能力解決眼前北投、士林民眾每天面對的塞車噩夢。

林延鳳受訪表示，貼文被不少留言洗版，有人說「這條路塞了廿年，有什麼好大驚小怪」，也有人酸她「是第一天住士林北投」，但塞車雖是日常，不代表就要無視；近來又因捷運施工有惡化的情況，昨天適逢週一，附近學校家長送住宿生返校等多種因素加劇塞車。

林延鳳說，她跟交通局研商，改善關鍵路口的路幅、道路施工工期錯開、圍籬調整等，或調動其他區的義交支援疏導，避免塞車狀況惡化。事實上，之前也有民眾向本報反映，士林中正路一路往自強隧道到大直、內湖，早晚都塞車，沿途還持續有施工惡化塞車情況。

交控中心︰加強北環段施工路段監控

交控中心昨表示，至善路、自強隧道、中山北路、承德路為士林和北投進出台北市主要路廊，尖峰時段車流已接近飽和，昨天沒有異常壅塞路況，另部分路段有捷運北環段施工，會持續加強監控，並配合交大疏導及機動調整秒數。

捷運局說明，目前北環段架設圍籬的位置，包括士林區中正路五八六巷旁原社正公園、承德路五段往東至士商路以西、環河北路三段堤防旁綠帶、中正路至志成街至雨農路間、至善路二段（故宮停車場入口處至故宮路口），以及中山區北安路（敬業二路至捷運劍南路站）等地。

捷運北環段開挖，士林區主要幹道中正路壅塞程度更甚以往。（資料照）

