桃園南門市場燒毀區拆除 採原地復原

桃園區南門市場本月五日遭受祝融，漁市場及公有市場部分區域燒毀，桃園市政府昨進場執行燒毀區域拆除工程。市府經發局表示，完成拆除後將採「原地復原」方式重建，預計十二月底到明年一月初完成，停業期間補貼受害攤商每攤三萬元。

停業期間補貼攤商3萬元

經發局說，市府昨起執行南門市場燒毀區域拆除工作，估計需約三週時間，預計十二月六日展開重建工程，採「原地復原」方式，原來攤商在哪邊做生意，就直接在原地回復，重建工程預計十二月底到明年一月初完成，因中繼市場覓地不易，重建期間攤商暫時停業，依桃園市政府天然災害救災經費處理及查報作業要點，專案核准補貼攤商，每攤三萬元，估計符合資格的約有四十三攤，但仍需視拆除工程會影響的攤商數來決定。

經發局說，拆除施工期間，桃園區文化街（三民路三段、南華街間）、南昌西街及南昌東街相關區域將進行交通封閉管制，汽、機車均禁止通行與停放，也提醒民眾與攤商勿進入施工區域。

