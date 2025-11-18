桃客爭議多 議員籲桃捷成立公車部接手

桃園市區公車品質備受批評，尤其日前還發生桃園客運公車司機毆打學生事件，市議員凌濤昨質詢直指桃客爭議不斷，坐領高額補助卻未見改善，建議由桃園大眾捷運公司成立市區公車部門，接手市區公車營運；市長張善政回應，市府對桃客持續積極輔導，另也研議是否要有公辦的選項，對於議員所提的建議，可考量並深入評估。

張善政︰將深入評估

桃捷公司董事長沈志藏表示，桃捷本業是經營軌道運輸，如果要經營公車部門須有廠商、路線、車輛、資金四個條件，若這些市府都能有政策配套滿足相關條件，桃捷公司配合投入營運沒有問題。桃園客運公司對此尚無回應。

凌濤表示，桃客爭議事件多，市府長期補助卻未見改善，統計桃客過去三年共獲八．六億元補助，但評鑑結果卻未反映真實情況，今年評等甚至還大幅上升，質疑評鑑機制形同護航既有業者，建議乾脆由桃捷公司成立市區客運部門，逐步接手桃客路線，以專業營運團隊強化服務。

交通局長張新福說，持續加強客運評鑑制度，若營運仍不佳將不惜裁撤路權，並已啟動多項制度改革，希望全面提升公共運輸品質，包括檢討並強化駕駛錄用資格，將於明年實施的「受訓即就業2.0」計畫中，要求業者對重大刑案或重大肇事者一律不得錄用，同時補強駕駛保險與保障機制，對於營運不佳或長期虧損路線，評估改由「桃小巴」接手。

至於桃捷公司投入市區公車營運的構想，張新福說，交通局抱持開放且樂觀其成的態度。

