桃市6客家館人流減 虧損4千萬

一八九五乙未保台紀念公園遊客中心委外歷經六度流標，閒置多年才在今年標出。（平鎮公所提供）

客家局︰強打特色文化品牌 整合行銷策略 入館人數增3％

桃園市客家事務局轄下有七大客家館舍，其中六館舍多年來營收虧損、入館人次大減飽受抨擊。一八九五乙未保台紀念公園遊客中心委外還歷經六度流標，閒置多年才在今年標出，客家局表示，去年針對七館舍強打各具特色的文化品牌與暑期活動整合行銷策略，在館舍曝光度、活動吸客度都有明顯提升，今年截至十月總入館人次較去年同期已增加三％。

乙未保台紀念公園遊客中心 招租6度流標

桃園市議員凌濤昨於市政總質詢指出，桃園是客家人口第一大城，有近九十萬客家人口，但外界提到客家，想到的卻是新竹，顯示發展仍不全面，不僅舉辦的活動規模有限，客家局轄下七大館舍包括桃園市客家文化館、鍾肇政文學生活園區、一八九五乙未保台紀念公園、崙坪文化地景園區、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區和台灣客家茶文化館。

7大館舍 僅台灣客家茶文化館有盈餘

凌濤說，七大館舍建設成本達十九億三千多萬元，去年編列營運費用五二九九萬元，收入僅一二四五萬元，收支短絀逾四千萬元，除了台灣客家茶文化館，其他六個館舍全部虧損，其中乙未保台紀念公園遊客中心委外還六度流標；此外，館舍總入場人數也從二〇二三年二八七萬人次掉到去年二三八萬人次，市府應檢討如何更有效地營運。

前年舉辦世界客家博覽會 致進館人次減

客家局長范姜泰基強調，「文化性的館舍不是以收入作為唯一的考量的標準」，所轄七個館舍，台灣客家茶文化館採OT促參模式委外經營，其他六館舍今年營運總預算約四千萬元，涵蓋駐館人力、館舍清潔、保全、維護修繕、水費、電費、電信費及稅金等項目，去年入館人次減少主要是因二〇二三年舉辦世界客家博覽會，七館舍進館人次因大型國際性展會大幅成長，去年相比自然減少。

客家局表示，去年起已對七館舍強打各具特色的文化品牌與暑期活動整合行銷策略，無論在館舍曝光度、活動吸客度都有明顯提升，今年截至十月總入館人次為二〇五萬人，較去年同期增加三％。

此外，乙未保台公園遊客中心由平鎮區公所辦理招租作業，歷經六次流標的原因為權利金過高，今年檢討降低招標權利金後，已於六月以一二〇萬元（五年權利金）決標予梅蘭竹菊文化創意有限公司，八月底試營運、十月起已正式營運，提供多元化的茶點與糕點服務。

桃園市客家事務局轄下有七大客家館舍，除了台灣客家茶文化館，其他六個館舍全部虧損。（資料照）

新屋區「永安海螺文化體驗園區」以純白海螺建築外觀吸睛。（資料照）

