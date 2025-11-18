收「大矽谷」廢土 銅鑼擬設土資場居民反對

大矽谷土石資源公司擬於苗栗縣銅鑼鄉大興善寺旁設置土資場，於九湖村社區活動中心舉辦環評說明書製作前的地方說明會。（記者彭健禮攝）

大矽谷土石資源公司擬於苗栗縣銅鑼鄉大興善寺旁設置土石方資源堆置處理場，昨於九湖村社區活動中心舉辦環評說明書製作前的地方說明會，居民、公所、代表會及地區議員提出影響地下水質、揚塵及噪音、交通等疑慮表達反對，希望業者另覓他處設置。

業者︰預留至少42％保育區

業者簡報，該土資場規劃做為台灣各縣市及配合「桃竹苗大矽谷推動方案」等各項建設工程廢棄土石方填埋之用，預計可提供三百萬立方公尺填埋量，採梯田式填埋後造林，計畫總面積約廿八公頃，並提出預留至少四十二％作為保育區，嚴格限制工程範圍及行進路徑，禁止夜間施工及過大過長噪音振動干擾等保證。

請繼續往下閱讀...

與會地方人士對業者所言多所疑慮，鄉代張淑珍質疑，鄉內已有四家土資場全縣最多，為何還要在銅鑼施設？且環評書中稱一公里範圍內無住家，但鄰近八百公尺就有一社區，另九湖村地勢高，自來水施設困難，土資場設置後恐影響居民使用的地下水水質，且規劃第三期要做破碎，揚塵也影響空氣品質。

代表會主席林九炲認為，銅鑼並非大矽谷計畫範圍，卻要收留計畫建設工程，甚至全台各縣市的廢棄土石方，請業者懸崖勒馬。鄉代徐裕逢也表示，選址基地現況林木蓊鬱，建議業者另覓他處設置。

公所提出，業者規劃三百萬立方公尺土方量的載運對道路造成影響，另當地為土石流潛勢區上游集水區，應更嚴格考量水保問題，維護下游居民生命財產安全。議員黃芳椿說，請業者詳實記錄銅鑼居民反對設置；議員黎尚安也強調與鄉親站在一起。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法