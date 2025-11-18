為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    單親媽領普發1萬 轉手捐彰化家扶

    2025/11/18 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣單親媽林巧蓁（中）剛拿到普發一萬元，馬上就捐給彰化家扶中心，家扶中心送上感謝狀。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣單親媽林巧蓁（中）剛拿到普發一萬元，馬上就捐給彰化家扶中心，家扶中心送上感謝狀。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水鄉公所服務台總機小姐林巧蓁，才剛拿到普發現金一萬元，轉手就捐給彰化家扶中心。她表示，自己因為家暴離婚，獨力撫養兩個小孩，最辛苦的時候還好有家扶幫忙，讓小孩完成學業，如今孩子都大了，她認為自己「夠用就好」，決定把一萬元捐出來，讓更多家扶兒都能夠好好長大。

    林巧蓁︰夠用就好

    林巧蓁說，她從小因病罹患小兒麻痺，原本與前夫一起做資源回收，但前夫只要喝了酒就會摔東西打人，她只要看到天快黑了，前夫還沒回家，就知道他又去喝酒了，為了避免前夫打她及小孩，她就趕快打包，帶著小孩回娘家避難，還好娘家很近，她騎著電動車，小孩走路跟在後面，隔天一早再回家拿書包去上學，後來打官司離婚。

    當林巧蓁領到普發一萬元時，馬上就想到要捐給彰化家扶中心，因為她終於有能力可以回饋了。她說，她已經當阿嬤，兒女都有工作，秀水鄉長林英嘉也很照顧老員工，她的生活「夠用就好」，希望這一萬元能幫助需要的兒童，讓家扶兒快樂平安成長。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播