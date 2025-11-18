單親媽領普發1萬 轉手捐彰化家扶

彰化縣單親媽林巧蓁（中）剛拿到普發一萬元，馬上就捐給彰化家扶中心，家扶中心送上感謝狀。（記者劉曉欣攝）

彰化縣秀水鄉公所服務台總機小姐林巧蓁，才剛拿到普發現金一萬元，轉手就捐給彰化家扶中心。她表示，自己因為家暴離婚，獨力撫養兩個小孩，最辛苦的時候還好有家扶幫忙，讓小孩完成學業，如今孩子都大了，她認為自己「夠用就好」，決定把一萬元捐出來，讓更多家扶兒都能夠好好長大。

林巧蓁︰夠用就好

林巧蓁說，她從小因病罹患小兒麻痺，原本與前夫一起做資源回收，但前夫只要喝了酒就會摔東西打人，她只要看到天快黑了，前夫還沒回家，就知道他又去喝酒了，為了避免前夫打她及小孩，她就趕快打包，帶著小孩回娘家避難，還好娘家很近，她騎著電動車，小孩走路跟在後面，隔天一早再回家拿書包去上學，後來打官司離婚。

當林巧蓁領到普發一萬元時，馬上就想到要捐給彰化家扶中心，因為她終於有能力可以回饋了。她說，她已經當阿嬤，兒女都有工作，秀水鄉長林英嘉也很照顧老員工，她的生活「夠用就好」，希望這一萬元能幫助需要的兒童，讓家扶兒快樂平安成長。

