    首頁 > 生活

    南投仁愛、中寮設牙醫站 看牙免奔波

    2025/11/18 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    仁愛鄉精英牙醫醫療站和北中寮牙醫醫療站，17日同時在精英牙醫醫療站揭牌。（南投縣府提供）

    南投縣幅員廣闊、交通不便，醫療資源不足，仁愛鄉精英村和中寮鄉龍岩村昨日新設牙醫醫療站，由中央補助在衛生室設牙醫診療設備，未來每週各有三、四天看診，衛福部口腔健康司司長張雍敏、南投縣長許淑華等人昨赴精英村揭牌，惟兩處醫療站要到十二月才開始接受預約、看診。

    南投縣至今還有多處無牙醫聚落，南投縣衛生局今年向衛福部爭取經費，在屬於廬山線的精英村衛生室，以及中寮鄉北中寮區龍岩村的爽文衛生室，設置牙醫診療設備，兩個牙醫醫療站均在昨日揭牌，其中精英村牙醫醫療站，由張雍敏、中央健康保險署中區業務組專委賴大年、許淑華等人到場揭幕，並實地了解該站設備。

    南投縣衛生局指出，仁愛鄉分力行線、親愛線、廬山線及互助線，親愛線的霧社及互助村已有牙醫醫療站，無牙醫醫療站的還有廬山線及力行線，力行線目前有山地巡迴醫療支援，而精英牙醫醫療站位處廬山線，經協調由台中市牙醫師公會支援該站的牙醫師人力。

    精英牙醫醫療站和北中寮牙醫醫療站，要到十二月才開始接受預約、看診，未來精英牙醫醫療站每週有三天開設六診次，由台中市牙醫師支援看診；後者則每週有四天八個診次，由南投縣牙醫師前往看診。

