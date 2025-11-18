中市人口增垃圾減 議員質疑「數字搬家」

一般垃圾年少16萬噸 事業廢棄物暴增 環保局︰ 總量不變

台中市議會昨天總質詢，民進黨台中市議員蕭隆澤指出，台中出現「人口暴增、垃圾驟減」怪象，質疑環保局將一般垃圾轉列為事業廢棄物，「欺騙社會，粉飾政績」；他表示，台中一般垃圾每年平均約六十六萬噸，去（二〇二四）年卻只剩五十萬噸，整整少了十六萬噸，但同期間事業廢棄物量，卻從每年六至七萬噸暴增至廿二萬噸，質疑「人口增加數萬人，垃圾卻少十幾萬噸？」

便當店、小吃攤 改申報一般事業廢棄物

市議員陳雅惠也批評盧市府「數字搬家」，把民生垃圾改列事業廢棄物，要求市府公開流向與收費。台中市環保局表示，歷來配合中央環境部統計方式提報資料，二〇二四年起為統一六都申報方式，將原歸類於一般廢棄物，如外觀及性質與一般家戶垃圾相近之便當店、小吃攤等餐飲業垃圾，申報為一般事業廢棄物，因統計方式變更，整體廢棄物產生總量未有改變。

台中市人口已突破二八六萬，年增約一．五萬人，儘管人口增長，但民生垃圾量未同幅度增加，文山垃圾焚化爐老化限制垃圾處理，導致每日待處理垃圾堆積增加，依環境部與環保局公開資料指出，二〇二一至二〇二三年間，台中一般垃圾每年平均約六十六萬噸，去年卻只剩五十萬噸，減少十六萬噸，但同期間事業廢棄物量，卻從每年近七萬噸暴增至廿二萬噸，今年至九月更突破十六萬噸。

蕭隆澤表示，人口增加數萬人，垃圾卻少十幾萬噸，「難道台中人都變無敵鐵金剛，不會丟垃圾了？」陳雅惠批評說，盧市府疑似黑箱操作、規避責任，要求停止玩數字，誠實面對垃圾問題。環保局再強調，整體廢棄物產生總量沒變，是原歸類於一般廢棄物，改為申報一般事業廢棄物。

