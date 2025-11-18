韓星玉澤演台中趴趴走 議員催把握行銷

多位市議員要求市府要把握玉澤演遊台中機會，行銷台中。（記者蘇金鳳攝）

有網友貼出韓星玉澤演在台中市趴趴走，很多民眾跑去曾到訪的景點，市議員張芬郁表示，市府每年投入巨額經費舉辦購物節、爵士音樂節等活動，實際吸引的人潮卻沒有明顯提升，去年一中商圈到訪人次更較前年減少近百萬，痛批市府行銷成效不彰，要求市府把握這波玉澤演社群熱度，提升城市能見度。

市長盧秀燕表示，台中市連續多年包括有五月天唱跨年，今年蕭敬騰更將在市府辦的跨年晚會獨家開唱，而今年十大票選商圈，台中市大甲商圈是第一名，一中商圈及逢甲商圈也在十大之內，玉澤演是主動到台中市踩點，代表台中市獲肯定。

請繼續往下閱讀...

張芬郁︰大型活動人潮減

張芬郁表示，網路瘋傳許多玉澤演在台中市坐公車及中華路吃炒麵、參訪台中公園的照片，市府應掌握這股熱度，整理踩點地圖，讓偶像行程轉化成具有延續性的觀光路線。

張芬郁並質疑，台中購物節從發票登錄的消費金額中觀察，高達八成一是台中市民，外縣市僅占 八．七％；台中爵士音樂節舉辦超過二十年，連年預算高達千萬元，但參與人數卻停滯不前；高雄近年以「演唱會活動」成功連結城市觀光宣傳，市府應該學習。

市議員陳雅惠表示，台中城市行銷不能只剩打卡景點口號，而是願意留下來消費、深入體驗。

新聞局長欒治誼表示，玉澤演與劇組至台中拍攝，新聞局及影視基金會積極協助拍攝，也贈送暢遊台中的悠遊卡，但劇組盼市府低調保密。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法