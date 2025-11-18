幸福政見僅完成17％ 議員批盧秀燕「三無」市長

多位民進黨台中市議員痛批市長盧秀燕，第二任期政見全面失能。（記者蘇金鳳攝）

15項政見細分272項方案 完成47項 盧︰獲評選最幸福宜居城市

台中市長盧秀燕再過一年就要卸任，多位民進黨市議員昨天在市議會質疑，盧秀燕的政見是讓台中市成為幸福城市，但是台中出現非洲豬瘟、毒蛋，昨天凌晨在西屯還發生聚眾鬥毆，這是「幸福城市」嗎？而盧秀燕市長第二任期所提的十五項幸福政見，完成率僅十七．三％，批評盧已成為無心、無能、無為的「三無」市長。盧秀燕表示，台中市是被評選為最幸福宜居的城市。

研考會︰完成、執行中共271項

台中市研考會表示，「十五項幸福政見」共計二七二項行動計畫，三年來視經費編列情形，分年、分期持續推動執行，目前辦理完成、執行中案件合計二七一項，今年度執行率更達到七十五．六％，各項政見皆在穩健推動。

綠營︰非洲豬瘟、吃毒蛋 幸福嗎

市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤昨批評盧秀燕政見全面失能；陳俞融當場詢問盧，第二任政見第一條是什麼？盧表示，「讓台中更幸福、更繁榮、更進步」，陳俞融痛批空話，台中市現在的情況是吃毒蛋、非洲豬瘟、暴力討債，「很幸福嗎？」

陳俞融指出，根據研考會資料，盧市長第二任期提出了十五項幸福政見，細分為二七二項「行動方案」，但截至今年十一月，執政滿三年，只完成四十七項，根本就是全面失能。

重大建設延宕 捷運僅1線動工

陳俞融質疑，盧秀燕政見有發展軌道捷運，強調要七線齊發，但目前只有捷運藍線一條線動工，其他六線還在規劃，而台中巨蛋目前進度只有十％，完工要等到二〇三〇年，另「超巨蛋」仍在可行性報告審查，根本是空頭大支票；「外埔綠能園區第二期」原定去年營運，至今仍是零進度。

陳俞融更說，市民關心的普發現金五萬元，盧秀燕卻一再強調「沒錢」，但台中購物節仍年年大辦，她強調，要將明年度三．六三億元購物節經費全數刪除，還錢於民。

此外，陳俞融更質疑北區運動中心是前市長林佳龍時代建的，但盧秀燕竟列為自己的政績；盧秀燕回應是她任立委時爭取的。

