    生活

    吸引國際遊客 高雄旗津整體改造開工

    2025/11/18 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    「旗津海水浴場建築及環境營造」開工，明年12月可望出現國際級新地標，圖為完工模擬圖。（取自林欽榮臉書）

    「灣區大港．旗津領航」計畫核心工程昨天開工，高雄市副市長林欽榮指出，計畫總經費約四．四八億元，將全面改造旗津樣貌，明年十二月可望出現國際級新地標。

    高市觀光局昨天於旗津舉辦「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」開工典禮，由林欽榮主持，立委賴瑞隆、許智傑，市議員簡煥宗及地方民代、旗后商圈代表等出席。

    林欽榮表示，觀光局去年提出「灣區大港．旗津領航」競爭型計畫，並得獲交通部觀光署補助，未來將整合愛河灣、亞洲新灣區與旗津等景區，打造以「點、線、面」構築的港灣觀光廊帶，全面提升旗津風景區軟硬體設施服務，讓旗津成為高雄觀光旅遊必訪的國際景點。

    觀光局說明，此工程由「灣區大港．旗津領航」計畫挹注四．四八億元，預計明年十二月完工，整體建築與景觀營造融入沙丘、綠洲與海洋意象，打造兼具生態、文化與美學的海島風貌，提供更舒適、安全的遊憩環境。

    該計畫將增設遊客服務中心、全新海水浴場救生站、遊客淋浴區暨公廁、Sunset Bar等設施，改善既有景觀及動線，納入全齡及性別友善、穆斯林等國際觀光客需求，強化友善觀光設施。

