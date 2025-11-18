燕巢月世界遭濫倒 美景淪為垃圾山

燕巢月世界被濫倒垃圾，環保局調派大批機具到場清理，儘快復原。（高市府提供）

金山往中寮埤底巷山坡地數十噸民生廢棄物 環局出動大型機具移除

有著極惡地形特殊地理環境的月世界風景區，是民眾出遊好地點，近日被發現位在燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊山坡地，疑遭人惡意傾倒高達數十噸垃圾，現場環境髒亂，不只臭味四散，還有成群蒼蠅繞飛，月世界美名掉漆，變成「垃圾山」。

疑似來自台南 現場髒亂惡臭

遭棄置垃圾的地點為燕巢月世界山坡地，地處偏僻沒有安裝監視器。高雄市環保局獲報，昨天出動大批人車清理，經破袋檢查垃圾，疑似來自台南的民生垃圾；數十噸垃圾因棄置山坡，清理不易，環保局出動吊車、長臂怪手等大型機具處理，昨天已清除八噸，今天將加派人力支援，盡快清除完畢。

檢警追查禍首 最高罰300萬元

高雄市環保局指出，遭棄置垃圾屬於家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致，已報請地檢署指揮警方調查，清查可疑人車，追查不法來源，這起事件除依法裁處最高三百萬元，並將追究刑事責任；目前依法代為清除，日後將向行為人、產源事業求償代履行費用。

南市環保局表示，若查明為南市清除業者涉案，將依法移送法辦並撤銷其清除許可證，昨天獲報後即展開追查，並運用科技執法工具，包括路口監視器影像分析等，全力追查涉案行為人、清除業者及廢棄物產源，展現守護環境的堅定決心。

立委：將提案修法 加重罰則

民進黨籍立委邱議瑩表示，將提案修法加重罰則，讓偷倒垃圾賺黑心錢的犯嫌，被罰到「傾家蕩產」；民進黨籍立委賴瑞隆說，他將提案修法提高罰鍰上限，以高罰緩讓惡人無利可圖。

國民黨籍立委柯志恩認為，高雄幅員廣闊，要杜絕不肖人士惡意傾倒垃圾確實不易，必須更積極的巡視，未來如何杜絕，是各單位必須嚴肅面對的課題。

燕巢月世界具有極惡地形特殊地理環境，吸引民眾旅遊。（記者李惠洲攝）

燕巢月世界被惡意傾倒大量垃圾。（記者李惠洲攝）

