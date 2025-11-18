逾百天文迷 屏東車城海邊追雙彗星

屏東退休國小校長、長期推動天文教育的施世治，昨帶領民眾在車城海邊成功捕捉兩顆稀有彗星C/2025 A6（Lemmon）與C/2025 K1（ATLAS），民眾輪流使用十公分折射式望遠鏡，施世治準備二十五支雙筒望遠鏡，以綠光雷射筆精準導引，讓大家輕鬆鎖定彗星尾巴在西北方低空閃耀。

這場追星活動從十六日傍晚開始，車城海邊天空乾爽無雲，施世治準備兩組深空天體智慧攝影器材，民眾只需用手機連線，就能拍下高解析彗星影像，夜幕降臨，眾人移師見晴天文台，施世治以主鏡帶領觀賞土星光環、天王星與海王星的藍綠色澤，解說行星奧祕。

請繼續往下閱讀...

追星民眾隨後轉往低光害的車城國小操場，仰望星空，幸運捕捉到三顆流星劃過天際，眾人直呼「太幸運了！」施世治笑說：「這就是星空小鎮的魅力，抬頭仰望，就是宇宙饗宴」。

清晨三點，施世治帶隊追蹤C/2025 K1（ATLAS）彗星，參與民眾有親子團及天文迷超過百人；施世治說，恆春半島擁有得天獨厚的觀星條件，下一波彗星熱潮即將來襲，歡迎民眾把握機會，加入星空小鎮的宇宙冒險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法