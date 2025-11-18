為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    少子化衝擊 屏東枋山公托師裁減近半

    2025/11/18 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    枋山公托老師與孩子們感情很好，老師被裁減讓家長不滿。（家長提供）

    枋山公托老師與孩子們感情很好，老師被裁減讓家長不滿。（家長提供）

    屏東縣枋山鄉立托兒所因少子化導致招生困難，原有加祿、嘉和、枋山、楓港四個鄉托分班，本學期僅剩枋山十三童、嘉和二童，卻編制有七名約聘教保員；公所近期依考評裁減三人，全數落在枋山分班，家長不滿「熟識孩子的老師全被換掉」，質疑公所處置公平性。

    對此，鄉長羅金良說，四個分班剩兩處，嘉和明年也可能歸零，「老師比孩子多，早晚要裁減」，裁員依考核成績決定，絕無偏私。

    多名家長氣憤說，「孩子原本跟三位老師相處融洽，感情像家人，現在突然換人，孩子一早哭鬧不肯上學，怎麼適應」、「嘉和只剩兩個孩子，卻留老師；枋山十三個孩子，反而砍最多，這公平嗎」；還有家長說，老師們私下透露是突然被裁員，公所的處理方式未免粗暴，罔顧孩子受教權益。

    羅金良說，枋山鄉近年新生兒每年只二十個左右，若鄉內公托難以為繼，將與屏東縣府合作，在南北兩端的加祿、楓港國小增設公托幼幼班，並提供交通接駁、教育補助。

    他說，目前鄉內小學每年教育經費補助已超五十萬元，將修改生育補助條例，從目前第一胎兩萬、第二胎四萬、第三胎八萬、第四胎十萬的縣內最高標準，再持續提升第一胎的補助。

