屏縣搶救急性心梗 救護車心電圖判讀立功

到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫，搶救急性心肌梗塞患者生命。（記者葉永騫攝）

衛福部健保署擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，攜手屏縣府及縣內急救責任醫院，共同打造「零距離屏東救心網」，以科技串聯緊急救護與醫療團隊，爭取黃金九十分鐘的救命時間，二年內搶救六十二名急性心肌梗塞（AMI）病患生命。

去年至今年10月 成功救回62人

衛福部健保署高屏業務副組長何尹琳指出，急性心肌梗塞發作迅速、死亡率高，唯有縮短送醫與治療時間，才能大幅提升存活率，健保署擴大執行「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，讓救護人員在運送途中即完成十二導程心電圖檢測，即時傳輸至具心導管治療能力的急救責任醫院，由醫師線上判讀與指導治療，提前啟動心導管團隊，爭取救命時間。

請繼續往下閱讀...

縣府衛生局副局長林進鴻表示，當救護員研判為急性心肌梗塞，立即後送至具心導管處置能力的八家急救責任醫院，縮短診斷與治療銜接時間，去年一月至今年十月底，成功傳輸一千四百七十七例心電圖，搶救六十二位心肌梗塞患者。

患者抵院即展開治療 存活率提升

屏東基督教醫院長吳榮州說，急性心肌梗塞發作時，病情往往在數分鐘內急轉直下，透過「到院前心電圖判讀」，讓患者一抵院即可展開治療，大幅縮短救治時間，屏東縣救護車心電圖五分鐘判讀達成率從去年的七十七％提升到今年的八十五％，救回成功率達到四．五％。

被救回一命的七十二歲洪先生現身說法，他因胸悶、胸痛求助消防隊，因救護人員急救得宜，直送屏東基督教醫院心導管室，保住他的生命；救護人員說，他們抵達時洪先生已意識不清，進行十二導程心電圖檢查後上傳兩分鐘，醫師就判讀為急性心梗，隨即注射提升收縮壓再送醫院急救，救回性命。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法