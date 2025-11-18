美食外送平台稽查 基隆人从众牛排紅茶腸桿菌超標

食藥署昨日公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案執行結果」。 （食藥署提供）

網路美食外送平台APP普及，國人訂餐日益頻繁，衛福部食藥署昨日公布今年「美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案執行結果」，基隆市「人从众牛排」的紅茶檢出腸桿菌科超標，罰三萬元，台東縣六扇門則因玉米筍基因改造資訊標示不符，罰四萬元。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署與地方衛生局分別針對「美食外送平台業者」、「美食外送平台合作之餐飲業者」、「雲端廚房業者」、「美食外送平台外送服務員」進行查核。

美食外送平台業者部分，共稽查六家，於食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目均符合規定；美食外送平台外送服務員部分，查核結果均符合食品良好衛生規範（GHP）準則規定。

劉芳銘說，這次抽驗三四九件成品檢驗食品中微生物衛生標準中，基隆市人从众牛排的紅茶，初抽驗檢出腸桿菌科每毫升三五〇個CFU（菌落形成單位），複抽驗再檢出腸桿菌科每毫升八五〇個CFU，均超過限量標準，依規定裁處三萬元。

另基隆市的川崎拉麵因豬肉原料原產地標示不實，依法裁處二萬元；早安美芝城︱台南西門概念店未依規定投保產品責任險，開罰三萬元；台東縣六扇門時尚湯鍋的玉米筍基因改造資訊標示不符，依規定裁處四萬元。

