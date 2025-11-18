為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    民團肯定設兒少及家庭支持署 盼升格為部

    2025/11/18 05:30 記者林曉雲、林志怡／台北報導
    總統賴清德前天宣布，將由衛福部成立「兒少及家庭支持署」，作為照顧兒少專責單位。（資料照）

    總統賴清德前日宣布衛福部將設置「兒少及家庭支持署」，對此，兒童健康聯盟、國教行動聯盟（國教盟）、全國婦兒團體聯盟（婦兒盟）昨日聯合聲明表達高度肯定，期待將「兒少照顧與家庭支持」正式納入國家治理主軸，也肯定近年對兒科醫療量能與兒少心理健康的投資方向與成果，認為政府明確把兒少放在政策中心是關鍵的一步，並呼籲未來進一步提升為「兒少家庭部」。

    國教盟理事長王瀚陽表示，民間長期呼籲應成立兒童家庭專責單位，以真正解決兒少政策長期分散與銜接不良的結構問題，行政院與立法院應共同把層級墊高，讓跨部會整合成為制度。

    兒童健康聯盟秘書長高碧霞指出，設「署」只是起步，面對教育、內政、勞動、司法等跨域議題，未來應升格為兒少家庭部，確保橫向指揮協調與究責有效落地。

    新光醫院副院長、台灣醫管學會理事長洪子仁認為，當兒童照護被提升到行政層級，有專人專責與專屬預算，才能真正守住兒童醫療與照護品質，給予兒少多一層保障。

    衛福部長石崇良表示，預計今年底前提出組織法修法草案，盼明年立院第一會期討論通過。兒家署預計整合福利保護、健康促進、早期療育、兒童發展等業務，兒童健康問題不只醫療，還涉及家庭環境、飲食等，且過去兒童福利、保護服務、健康醫療等業務分散在不同單位，未來兒家署將是兒童健康照顧的總窗口以及政策統籌，但兒少預防接種、醫療健保的主責單位仍會維持在疾管署、健保署等原有單位。

