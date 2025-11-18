禁止廚餘養豬「中央不做我們做」 盧秀燕改口輔導豬農、暫不實施

台中市長盧秀燕日前曾說過，禁止廚餘養豬政策「中央不做我們做」，但昨改口，市府會輔導及配套，廚餘全面禁養豬不是馬上實施。（資料照，記者廖耀東攝）

台中梧棲豬農用沒蒸煮的廚餘餵豬，致發生非洲豬瘟疫情，台中市長盧秀燕日前曾說過，關於禁止廚餘養豬政策「中央不做我們做」，但昨天民進黨市議員林德宇、曾威質詢指出有豬農仍想用廚餘養豬，台中農業局也調查多數豬農希望用廚餘養豬，盧秀燕昨改口，會在豬農及市民共識之間尋求平衡，禁餵廚餘是趨勢，但市府會輔導及配套，廚餘全面禁養豬不是馬上實施。

多數豬農想用廚餘

據台中市農業局代理局長李逸安表示，台中市用廚餘養豬有卅六場，上週農業局有前往調查，絕大多數都希望用廚餘養豬，相關政策須從長計議，但不會斷然要求豬農不能用廚餘養豬。

中市議員林德宇表示，盧秀燕在上週總質詢就說要禁止廚餘養豬，目前全市有八萬多頭豬，大概三萬多頭豬吃廚餘，若中市府要禁廚餘養豬，是否有去了解豬農心聲，有無配套措施？新北市就有配套，但台中市都沒有動作。

林德宇更提醒，現在豬農還會幫忙載廚餘，一旦確定禁餵後，豬農就不會載運，學校團膳的廚餘要如何處理？提醒市府要有因應措施。

議員曾威表示，台中市每天二七〇噸廚餘，養豬禁餵廚餘後要如何處理？就有業者建議蓋大型的廚餘蒸煮場，解決廚餘的問題，但李逸安表示，並不考慮興建。

台中市教育局長蔣偉民表示，有關校園廚餘，現在研議由環保局清潔隊清運、午餐業者自行負擔清運、自己廚餘自己用廚餘劑去化等三大方向來做。

