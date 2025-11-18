率先導入FIDO 酷澎連2年榮獲友善電商

酷澎台灣資安總監周彥儒（左）從數發部數位產業署署長林俊秀（右）手中領取「2025年友善電商獎」獎盃。 （美商Coupang酷澎提供）

美商Coupang酷澎連續兩年獲得數位發展部頒發「友善電商」獎項，展現企業在數位信任、資安防護與顧客體驗上的持續承諾。Coupang酷澎秉持「顧客至上」的核心理念，積極保護消費者資料安全，全面呼應政府「建立數位信任環境」政策，自主研發並導入符合國際FIDO標準的「Coupang Passkey 酷澎安心金鑰」無密碼登入技術，成為台灣跨境數位商務業者首例，展現全球營運版圖一致的高規格資安防護水準，為產業樹立新標竿。

根據數發部友善電商遴選標準，Coupang酷澎在「安全的購物環境」、「消費者保護」及「企業永續經營」三大指標表現亮眼。在資安面，Coupang酷澎不僅強化軟硬體防護，更將「安全」視為企業責任，確保顧客個資安全與線上零售環境穩健。

數發部數位產業署署長林俊秀表示，感謝所有電商的協助與支持，也鼓勵民眾以行動支持，多多在友善電商消費。政府透過鼓勵友善的電商，同時也喚醒民眾的意識，安心消費，讓台灣的產業共好。

Coupang酷澎台灣企業溝通長林宇涵表示，獲得「友善電商」獎項對Coupang酷澎不僅是企業榮耀，更是顧客信任象徵。

Coupang酷澎台灣資安總監周彥儒表示，資訊安全是數位信任的基礎。Coupang酷澎不僅強化系統防護，更積極參與數位信任推廣，從企業端帶動全民提升資安意識，並協力培育資安人才、向下紮根。

