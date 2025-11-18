演唱會只能看到半顆頭 消基會籲強制揭露遮蔽區／文化部：售票平台多數已標示座位遮蔽示意圖

民眾反映花千元看演唱會，但視線受遮蔽。圖為9月KOREA GIRL’S POWER演唱會。 （消基會提供）

台灣演唱會市場蓬勃，消費者文教基金會今年已接獲五起投訴，有消費者花千元看演唱會，座位卻視線不良，呼籲文化部檢討藝文表演票券定型化契約，增列視線遮蔽程度揭露與補償條款；文化部表示，目前售票平台多數已標示座位遮蔽示意圖等事項，將繼續宣導及研議更清楚的說明方式。

消基會秘書長陳雅萍表示，消費者投訴二月看韓團2ne1演唱會，主辦方公告「開演十分鐘內可向工作人員反映並調整座位」，實際卻因滿場無座位可換，或道具下降遮擋住主螢幕。九月台北小巨蛋KOREA GIRL’S POWER演出，則有消費者視線被音響設備嚴重遮擋，只看得到大螢幕上藝人「半顆頭」。

主辦方應以彩圖標明比例 禁止模糊敘述

董事長鄧惟中表示，大咖演唱會票券競爭激烈，消費者無選擇，即便主辦方事先告知是視線不良座位，但遮蔽樣態多元，主辦方應明確揭露遮擋面積及角度範圍。

監察人陳智義說明，文化部「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」，應將「視線遮蔽」列為強制揭露的應記載項目，以體現消保法第四條資訊揭露義務，讓消費者做正確選擇。

消基會建議，主辦方應以彩圖標明遮蔽區域比例，禁止模糊敘述；若舞台設計變動，應於演出前一定時間公告，給消費者充分時間退票、退款；現場視線遮蔽應提供補救方案；另消基會呼籲文化部跨部會協調「大型藝文展演消費爭議評估指引」等。

文化部：研議更明確標示方式

文化部則說明，相關票券定型化契約已訂定「其他應告知消費者事項」，也經常宣導票券應載明視線遮蔽區訊息，目前大型售票平台及場館多已清楚公布座位圖、提供座位遮蔽示意圖等，主辦方售票時亦會公告說明遮蔽情況、現場照片，或依規劃提供不同票價等，將持續宣導上述做法及友善處理爭議事件，並與各方思考研議更加明確的標示方式。

民眾反映花千元看演唱會，但視線受遮蔽。圖為2NE1今年2月演唱會。 （消基會提供）

